Эта привычка позволит вам обеспечить сердце всеми необходимыми питательными веществами.

Сердце - один из важнейших органов человеческого тела. Не зря, именно с ним связывают лучшие и самые тревожные моменты жизни: это маленький "барабан", качающий кровь в вашем теле, реагирует даже на незначительное переживание.

Но иногда этот "музыкальный инструмент" тела перестает стучать или делает это не так, как нам надо. Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний и радоваться здоровому сердцу до старости, нужно должным образом заботиться об этом органе с раннего возраста. Кардиологи говорят, что существует ежедневная привычка №1, которая поможет обеспечить сердце всеми необходимыми питательными веществами. Об этом подробнее пишет EatThis, NotThat.

По словам основательницы Клиники профилактической кардиологии штата Миннесота Элизабет Клодас, секрет "здорового сердца" заключается в сбалансированном питании. Она привела в пример свой рацион, акцентируя, что он преимущественно состоит из фруктов, овощей, злаков, яиц и рыбы, но полностью исключает мясо.

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"Я просто стараюсь питаться сбалансированно. Я ем много бобов и бобовых, цельного зерна, листовой зелени, фруктов и овощей, орехов и семян. Я также ем рыбу и немного яиц. Почти каждый день я ем обычный нежирный греческий йогурт, время от времени - творог. Я вообще избегаю любого мяса", - заявляет она.

Суть метода заключается в том, что нужно научиться есть с "умом" - учитывать то, что в течение дня человек должен обеспечить свое тело и сердце различными витаминами и минералами. То есть, когда на условные "весы выбора" человек ставит вкусную картошку фри рядом с листовым салатом и рыбой - следует выбрать последнее.

Также врач акцентирует, что следует постараться уменьшить количество насыщенных жиров и трансжиров в своем рационе, чтобы держать под контролем уровень холестерина в крови и снизить вероятность развития ишемической болезни сердца. Повышенный уровень холестерина может привести к накоплению бляшек в артериях, известных как атеросклероз, и повысить риск сердечного приступа или инсульта.

Поэтому специалист рекомендует отдавать предпочтение фруктам, овощам и именно нежирным источникам белка. А именно, яйцам, жирной рыбе, бобовым, мясу птицы (но без кожуры), другим видам нежирного мяса и молочным продуктам. Также среди цельнозерновых продуктов стоит выбирать для себя именно такие хлеб и муку, перейти на каши с высоким содержанием клетчатки, овсянку и цельнозерновые макаронные изделия.

"Среди распространенных дефицитов питательных веществ у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями или с риском их возникновения наблюдается недостаток клетчатки, жирных кислот, витамина омега-3, так называемых стеролов (натуральных растительных компонентов, полезных для контроля уровня холестерина)", - объясняет доктор Клодас.

По ее словам, достаточный уровень клетчатки и растительных стеролов снижает всасывание холестерина организмом. В свою очередь омега-3 и жирные кислоты помогают снизить уровень триглицеридов и предотвращают образование тромбов, а антиоксиданты борются со свободными радикалами и воспалениями, которые являются ключевыми факторами, способствующими образованию бляшек в артериях.

Всеми необходимыми витаминами человек способен обеспечить себя самостоятельно, если будет делать акцент на полноценном растительном рационе, говорит врач.

Сколько ступенек надо преодолевать, чтобы было здоровое сердце

Недавно ученые выяснили, что подниматься по ступенькам полезно для сердца. Ежедневное выполнение необходимой нормы подъема способно снизить риск появления проблем с сердцем на 20%. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Atherosclerosis.

В процессе анализа были использованы данные опроса 458860 взрослых людей с биобанка Британии. Итак, сколько именно надо ходить по ступенькам, чтобы сердце "не подкачало" - читай в материале.

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