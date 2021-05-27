В комментариях писали, что под маской скрывается молодая и довольно симпатичная женщина.

На улице в Черновцах заметили «попрошайку» со смартфоном, которая просила на улице деньги у людей.

Фотографии "СтопХам Буковина" выложила подписчица Юлия Загороднюк.

По ее словам, на «попрошайку» обратила внимание ее мама, которая очень расстроилась, что таким «бабушкам» приходится зарабатывать деньги на улице.

"Какая горемычная "бабушка". Однажды пришла моя мама вся в слезах. Плача, говорит: "Не годны понажираться чиновники". Это ж они их стариков довели до такого. Она бедняжка скрутилась калачиком, наверное, и хлеба не за что купить. Она маленькая такая, в платочке, как когда-то ходила наша бабушка покойная. В тот день эта бабушка была в коричневом платочке. Говорит, а слез остановить не может», - передала слова мамы Загороднюк.

Затем девушка воочию увидела эту «попрошайку», которая доставала из кармана телефон, напоминающий iPhone 7 Plus.

"Я тогда проходя этот же переход обратила внимание на эту бабушку. Уже вместе с мамой смеялись, что она зря плакала. А сегодня эта LV так ловко выровняла спину и достала из кармана телефон, что я просто не смогла пройти спокойно», - прокомментировала она.

В сети бурно отреагировали на фотографии с «бабушкой»:

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Автор: Денис Прядко