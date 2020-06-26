Полицейский забрал у задержанной телефон и скачал себе ее эротические фото

Если полицейского признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 10 тысяч долларов.

Полицейский из американского штата Миннесота забрал у задержанной девушки телефон и переслал себе ее эротические фото.

Об этом сообщает сайт Patch.

Инцидент случился в городе Дейтон еще в конце марта. 36-летний полицейский Альберт Кюне задержал 25-летнюю девушку на месте ДТП по подозрению в употреблении спиртного за рулем. В итоге ее доставили в клинику, где оказали медицинскую помощь, после чего выписали.

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По возвращению домой ее парень отследил, что со смартфона девушки были отправлены эротические снимки на неизвестный номер. Когда мужчина позвонил по этому номеру, трубку взял Кюне. После этого девушка связалась с адвокатом.

Против Кюне началось внутреннее расследование. Запись с его нательной камеры показала, что в момент отправления снимков у него в руках был телефон девушки, а она сама находилась в карете скорой помощи. Позже на телефоне Кюне обнаружили те самые фотографии.

Если полицейского признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 10 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в американском штате Техас наркодилер доставил 32 пакета марихуаны не тому человеку и повеселил полицию.

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