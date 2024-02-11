Суеверия гласят, что от того, как вы обуваете тапочки, и где их ставите, может зависеть ваша личная жизнь.

Можно прожить огромный отрезок своей жизни, не зная приметы про тапочки, а потом просто "прозреть" - оказывается многое делалось неправильно и якобы даже могло навлечь серьезные проблемы.

Как оказывается, и дарить такую обувь не всем можно, и носить ее стоит только самому, да и когда выбрасывать их пришло время нужно придерживаться определенного ритуала.

Есть еще один нюанс - некоторые тапочки просто нельзя носить. Считается, что рваная, грязная, стоптанная, старая обувь навлекает на людей бедность и "отбирает" здоровье.

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Почему нельзя давать свои тапочки гостям - обезопасьте себя

С давних времен некоторые люди верят, что вещи, которыми человек часто пользуется, как губка, "впитывают" его энергию. Особенно это касается вещей, с которыми личность долгое время контактирует. Обувь - это именно то, что достаточно близко к телу, поэтому она якобы может хранить часть энергии человека, и "разбазаривать" ее не стоит.

Кроме того, есть еще и материальная часть вопроса. Тапки - это очень личная вещь, а грибок - это не редкость. Поэтому, стоит обезопасить себя и, если хотите быть радушным хозяином/хозяйкой, обзавестись одноразовой обувью для гостей.

Можно ли носить чужие домашние тапочки

Постарайтесь не контактировать с чужой обувью, особенно, если вам ее пытаются навязать. Воспитанность и тактичность - дело хорошее, но стоит научиться отстаивать свои границы и не вестись на уговоры. Если чувствуете, что вам очень не по душе предложение надеть чьи-то тапки - просто уверенно скажите "нет".

Интересные приметы про домашние тапочки

Когда речь идет об обуви, люди часто используют слово "пара". Говорят, что "два сапога пара" - имея в виду то, что какие-то двое людей идеально подходят друг другу. Возможно, именно поэтому есть суеверие, которое гласит, что одиноким людям стоит иметь дома запасные новые тапки. Если вы еще не встретили свою половинку, то можете купить новую обувь и спрятать ее от всех - некоторые верят, что таким образом можно привлечь в дом своего человека. Еще есть такая примета, которая касается личной жизни, - если вы найдете тапок, то вскоре можете обрести и любимого человека.

Совсем другая ситуация, если вы обуете один тапочек в тот момент, когда не знаете, где же находится второй. Существует суеверие, что из-за этого есть угроза потери кого-то из близких, поэтому сначала стоит найти второй тапок, а потом уже обуваться.

Вот какие приметы еще есть насчет тапочек:

обули по тапку из разных пар - можете загадать желание;

надели левый тапок на правую ногу, а правый на левую - за спиной могут сплетничать друзья;

кот нагадил в тапочки - неожиданно приедут гости;

потеряли обувь - прощание с токсичными людьми, нелюбимой работой или тягостными обязанностями;

пес искусал обувь - к скандалам в семье;

поставить носками к двери - кто-то из близких будет из дома выпровожен;

разбросанная обувь - к потере энергии;

если носить тапки покойного человека, то может случиться беда. Считается, что, возможно, "прицепится" та же болезнь, которая была у умершего;

перемешивать женскую и мужскую обувь - к разладу в семье.

Если человек умер, а его тапочки остались - помойте их проточной водой, а потом выбросьте на улице в мусорный бак.

Можно ли принимать в подарок тапочки

Этикет гласит, что дарить такую обувь можно тем, кто вам очень близок, и точно не будет искать какой-то подвох в вашем презенте. Вообще в народе тапки ассоциируются с предстоящей дорогой, то есть они едва ли не вестники разлуки. Кроме того, есть опасение, что из-за такого подарка в жилье могут "зайти" не только разлука, а и смерть, и ссоры. То есть такой подарок может вызвать достаточно серьезные опасения у людей, которые знают суеверия.

Куда девать старые тапочки

Оказывается, нельзя просто взять свои тапочки, уложить в мусорный пакет к другим отходам и отправить в бак. Все гораздо сложнее, опять-таки, из-за того, что люди верят в "пропитку" этой вещи энергией.

Вот что нужно сделать перед тем как отправить эту обувь на помойку:

вариант первый - укутать пакетом;

вариант второй - уложить в коробку.

Многие верят, что лучший способ избавиться от чего-то - просто сжечь вещь, но, к сожалению, жечь, например, резину - это неэкологичный и небезопасный вариант.

Почему мужчина должен ходить по дому в тапочках

Некоторые верят, что, если муж дома не будет ходить в тапочках, то он якобы станет от жены поворачивать "налево". Есть еще одна примета с тапочками, которая касается верности - чтобы в семье не было измены, тапки советуют ставить возле кровати, а не под нее.

Ранее УНИАН писал, что нельзя делать дома после смерти человека - были названы самые строгие запреты.

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