Если вы не представляете, как согреться без использования обогревателя, и решите его не выключать всю ночь, то знайте, что это плохая идея.
По словам эксперта Ребекки Суэйн, которую цитирует Express, из-за включенного на всю ночь обогревающего устройства могут возникнуть разные проблемы. Речь идет не только о негативном влиянии на организм человека.
Эксперт очень детально объяснила, можно ли спать с масляным обогревателем, включенным всю ночь. По ее словам, для сна оптимальная температура 17-19 градусов, а при ее повышении можно "доиграться" до негативных последствий.
Почему нельзя спать с включенным обогревателем - негативные последствия для организма
Из-за слишком высокой температуры воздуха кожа может лишиться натуральных жиров, и из-за этого возможны не только сухость, а и зуд. В помещении станет очень душно, из-за этого в горле будет сухость, которая способна спровоцировать кашель.
Еще один минус слишком высокой температуры воздуха в комнате - опухшие ноги. "Наши ноги имеют тенденцию опухать, когда наше тело пытается охладиться и регулировать свою температуру", - объяснила Суэйн.
Кроме того, у людей возможно проявление признаков аллергии, например, чихание и заложенность носа, поскольку обогреватель может накапливать много пыли.
Что будет, если обогреватель будет работать всю ночь - негативные последствия для жилья и вещей
Когда человеку очень жарко под одеялом, он очень сильно потеет. Пот оставляет желтые пятна, которые непросто вывести с постельного белья.
Есть еще и такие проблемы, которые могут возникнуть из-за включенного на ночь обогревателя:
- теплый воздух от прибора, контактируя с холодными окнами, спровоцирует появление конденсата, из-за которого, в свою очередь, может возникнуть плесень;
- теплая среда - отличное место для размножения разных насекомых, в том числе постельных клопов.
Аналитик подчеркнула, что греться обогревателем всю ночь - это также дорого. Она посоветовала не тратить электроэнергию, а взять грелку и надеть пушистые носки.
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