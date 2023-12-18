Чтобы понять, можно ли оставлять включенным на ночь обогреватель, стоит узнать целый ряд фактов, которые озвучила эксперт.

Если вы не представляете, как согреться без использования обогревателя, и решите его не выключать всю ночь, то знайте, что это плохая идея.

По словам эксперта Ребекки Суэйн, которую цитирует Express, из-за включенного на всю ночь обогревающего устройства могут возникнуть разные проблемы. Речь идет не только о негативном влиянии на организм человека.

Эксперт очень детально объяснила, можно ли спать с масляным обогревателем, включенным всю ночь. По ее словам, для сна оптимальная температура 17-19 градусов, а при ее повышении можно "доиграться" до негативных последствий.

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Почему нельзя спать с включенным обогревателем - негативные последствия для организма

Из-за слишком высокой температуры воздуха кожа может лишиться натуральных жиров, и из-за этого возможны не только сухость, а и зуд. В помещении станет очень душно, из-за этого в горле будет сухость, которая способна спровоцировать кашель.

Еще один минус слишком высокой температуры воздуха в комнате - опухшие ноги. "Наши ноги имеют тенденцию опухать, когда наше тело пытается охладиться и регулировать свою температуру", - объяснила Суэйн.

Кроме того, у людей возможно проявление признаков аллергии, например, чихание и заложенность носа, поскольку обогреватель может накапливать много пыли.

Что будет, если обогреватель будет работать всю ночь - негативные последствия для жилья и вещей

Когда человеку очень жарко под одеялом, он очень сильно потеет. Пот оставляет желтые пятна, которые непросто вывести с постельного белья.

Есть еще и такие проблемы, которые могут возникнуть из-за включенного на ночь обогревателя:

теплый воздух от прибора, контактируя с холодными окнами, спровоцирует появление конденсата, из-за которого, в свою очередь, может возникнуть плесень;

теплая среда - отличное место для размножения разных насекомых, в том числе постельных клопов.

Аналитик подчеркнула, что греться обогревателем всю ночь - это также дорого. Она посоветовала не тратить электроэнергию, а взять грелку и надеть пушистые носки.

Ранее УНИАН объяснил, можно ли включать кондиционер для обогрева.

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