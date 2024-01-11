Кофеин может быть связан с физическими преимуществами, показывают исследования.

Считается, что кофеин дает нам необходимый заряд энергии, но слишком большое его количество может нарушить сон и заставить нервничать. The Wall Street Journal узнал у специалистов, какое количество кофеина считается оптимальным и невредным.

Ученые рекомендуют здоровым взрослым потреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно четыре чашки кофе по 8 унций, отметила профессор физических упражнений и диетологии в Школе общественного здравоохранения и медицинских профессий Университета Буффало Дженнифер Темпл.

Кофеин - польза

Отмечается, что кофеин может помочь вам сосредоточиться и сохранить бдительность.

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"От 100 до 150 миллиграммов - или от одной до 1,5 чашек кофе - это примерное количество, которое обеспечит заряд энергии", - рассказала почетный директор по исследованиям Французского национального института здравоохранения Астрид Нелиг.

Исследования показывают, что кофеин может быть связан с физическими преимуществами. Иногда он может помочь тренироваться усерднее. Например, когда мы принимаем его перед тренировками, требующими высокой выносливости, такими как длительные пробежки или плавание, или перед занятиями видами спорта, требующими постоянных усилий, такими как футбол, рассказала Нелиг.

Кофеин - вред

Главный вред кофеина для здоровья заключается в том, что он может нарушить сон, утверждают специалисты.

Кардиолог и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско Грегори Маркус отметил, что влияние на сон сильно зависит от того, насколько быстро вы усваиваете кофеин.

В среднем требуется около 4,5 часов, чтобы половина потребляемого кофеина прошла через организм. Однако генетические различия заставляют некоторых людей усваивать его медленно или быстро, утверждают специалисты.

Одно из исследований показало, что те, у кого был медленный метаболизм, спали почти на час меньше в те ночи, когда пили кофе с кофеином, в то время как у людей с быстрым метаболизмом не наблюдалось никакого влияния на сон.

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли пить кофе каждый день утром.

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