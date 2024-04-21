Пасхальные традиции нужно выполнять, иначе есть риск ненароком согрешить.

Пасхальные традиции в Украине соблюдаются веками - наши предки так же, как и мы сейчас, встречали светлый праздник Воскресения Христа, святили воду и еду, молились Богу и проводили другие праздничные ритуалы. Узнайте, когда можно разговляться на Пасху и что еще нужно сделать.

Как нужно разговляться на Пасху - советы и рекомендации

Многие верующие перед наступлением праздника соблюдают Великий пост 2024, который считается очень строгим из-за серьезных ограничений в еде. Именно поэтому вводить в рацион другую пищу на Пасху и после нее нужно осторожно, чтобы не иметь проблем с самочувствием.

Для того чтобы верно провести воскресный ритуал, нужно знать, что значит слово "разговляться". В христианской традиции этот термин означает употребление скоромной (животного происхождения) пищи по окончании поста и воздержания.

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Священники уточняют, во сколько можно разговляться на Пасху - время зависит от того, были вы в храме или нет. Если ходили на службу ночью, то сразу после литургии и причастия можете трапезничать. Утреннее посещение церкви предполагает разговение сразу по приходу домой. Для тех, кто храм по какой-то причине не посетил, священники рекомендуют разговляться на Пасху после того как в церквях закончатся службы.

Что обязательно должно быть на Пасху - украинские традиции

Даже те, кто каждый год отмечают великий праздник, не всегда знают, какие традиции на Пасху существуют в нашей стране, так как не все ритуалы предков сохранились до настоящих времен. Приводим список некоторых из них:

в субботу собрать пасхальную корзину (куличи, крашенки, творог или творожную пасху, колбасу (мясо), соль, хрен, красное вино);

надеть праздничную одежду;

отправиться в храм на всенощную службу;

утром накрыть праздничный стол, на котором обязательно должны быть яйца, пасха и вино;

прочитать молитву, разделить пасхальный кулич и одно яйцо по количеству людей за столом;

произнести "Христос Воскрес!" и сказать в ответ "Воистину Воскрес!";

вкусить освященные продукты первыми, а затем приступать к полноценной трапезе.

Дальше можно посоревноваться в разбивании яиц, ударяя крашенки друг о дружку - считается, что обладатель уцелевшего яйца будет весь год здоровым.

Что нужно делать на Пасху еще, так это приглашать к себе друзей и родственников, а также подавать милостыню нуждающимся. Интересно, что часть освященной еды рекомендуется оставить для поминальной недели, чтобы отнести на могилы к предкам.

Что нельзя делать на Пасху, чтобы не согрешить

Какие традиции в Украине на Пасху без запретного списка? Кроме действий, которые церковь поощряет, есть еще и те, от которых станет только хуже - и пост, и сам праздник сойдут на "нет", если вы допустите ошибку.

Запомните, чего не терпит великий праздник:

физически тяжело работать;

переедать и употреблять большое количество алкоголя;

проводить любые магические ритуалы;

устраивать генеральную уборку;

делать ремонт;

работать в саду и в огороде.

Также на Пасху 2024 не стоит ездить на кладбища - для этого существуют специальные поминальные дни.

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