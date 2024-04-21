Пасхальные традиции в Украине соблюдаются веками - наши предки так же, как и мы сейчас, встречали светлый праздник Воскресения Христа, святили воду и еду, молились Богу и проводили другие праздничные ритуалы. Узнайте, когда можно разговляться на Пасху и что еще нужно сделать.
- Как нужно разговляться на Пасху - советы и рекомендации
- Что обязательно должно быть на Пасху - украинские традиции
- Что нельзя делать на Пасху, чтобы не согрешить
Как нужно разговляться на Пасху - советы и рекомендации
Многие верующие перед наступлением праздника соблюдают Великий пост 2024, который считается очень строгим из-за серьезных ограничений в еде. Именно поэтому вводить в рацион другую пищу на Пасху и после нее нужно осторожно, чтобы не иметь проблем с самочувствием.
Для того чтобы верно провести воскресный ритуал, нужно знать, что значит слово "разговляться". В христианской традиции этот термин означает употребление скоромной (животного происхождения) пищи по окончании поста и воздержания.
Священники уточняют, во сколько можно разговляться на Пасху - время зависит от того, были вы в храме или нет. Если ходили на службу ночью, то сразу после литургии и причастия можете трапезничать. Утреннее посещение церкви предполагает разговение сразу по приходу домой. Для тех, кто храм по какой-то причине не посетил, священники рекомендуют разговляться на Пасху после того как в церквях закончатся службы.
Что обязательно должно быть на Пасху - украинские традиции
Даже те, кто каждый год отмечают великий праздник, не всегда знают, какие традиции на Пасху существуют в нашей стране, так как не все ритуалы предков сохранились до настоящих времен. Приводим список некоторых из них:
- в субботу собрать пасхальную корзину (куличи, крашенки, творог или творожную пасху, колбасу (мясо), соль, хрен, красное вино);
- надеть праздничную одежду;
- отправиться в храм на всенощную службу;
- утром накрыть праздничный стол, на котором обязательно должны быть яйца, пасха и вино;
- прочитать молитву, разделить пасхальный кулич и одно яйцо по количеству людей за столом;
- произнести "Христос Воскрес!" и сказать в ответ "Воистину Воскрес!";
- вкусить освященные продукты первыми, а затем приступать к полноценной трапезе.
Дальше можно посоревноваться в разбивании яиц, ударяя крашенки друг о дружку - считается, что обладатель уцелевшего яйца будет весь год здоровым.
Что нужно делать на Пасху еще, так это приглашать к себе друзей и родственников, а также подавать милостыню нуждающимся. Интересно, что часть освященной еды рекомендуется оставить для поминальной недели, чтобы отнести на могилы к предкам.
Что нельзя делать на Пасху, чтобы не согрешить
Какие традиции в Украине на Пасху без запретного списка? Кроме действий, которые церковь поощряет, есть еще и те, от которых станет только хуже - и пост, и сам праздник сойдут на "нет", если вы допустите ошибку.
Запомните, чего не терпит великий праздник:
- физически тяжело работать;
- переедать и употреблять большое количество алкоголя;
- проводить любые магические ритуалы;
- устраивать генеральную уборку;
- делать ремонт;
- работать в саду и в огороде.
Также на Пасху 2024 не стоит ездить на кладбища - для этого существуют специальные поминальные дни.