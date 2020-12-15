Первый загадочный объект нашли в США в штате Юта.

Уже несколько недель в разных точках планеты появляются и исчезают стальные монолиты. Долгое время их происхождение было неизвестным. Предполагались разные версии: от художественной акции до действий пришельцев. Сейчас стало известно, откуда появился первый монолит и кто ответственен за его пропажу.

Первый монолит в Юте

Первый объект был обнаружен 18 ноября в американском штате Юта. Загадочный монолит из трех листов металла с треугольным сечением обнаружили из вертолета биологи, которые подсчитывали горных баранов. Неизвестный объект среди скал привлек большое внимание туристов и исследователей.

С помощью сервиса Google Earth изданию Insider удалось узнать, что объект установили в период между летом 2015 года и осенью 2016-го. 27 ноября монолит был украден неизвестными. А 1 декабря тайна его происхождения стала известна: монолит был установлен американским ютубером Энди Льюисом. Его команда рассказала, что объект установили в целях привлечения внимания посетителей, которые разрушали природный ландшафт.

Вскоре удалось найти и похитителей объекта: ими оказались местные экскурсоводы. Свой поступок они объяснили тем, что пустыня была не готова к большому количеству туристов, которые бросали свои автомобили, мусорили и вытаптывали землю, чтобы посмотреть на знаменитый монолит.

Монолит в Румынии

Второй похожий объект нашли в Румынии на холме рядом с городом Пьятра-Нямц 27 ноября. Он значительно отличался от американского: это был предмет из неаккуратно сваренных между собой кусков металла, покрытый узорами. Как и в Юте, монолит таинственно исчез 1 декабря. Местные журналисты считают, что объект был сделан не очень умелым сварщиком.

Монолит в Калифорнии

Новый объект высотой в три метра был найден 2 декабря на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро штата Калифорния. На следующий день монолит был уничтожен вандалами. Его происхождение осталось неизвестным, однако журналисты не сомневаются - это чей-то творческий проект.

Монолит в Великобритании

Очередной монолит с блестящей поверхностью обнаружил на британском острове Уайт местный житель на прогулке с собакой 7 декабря. Этот объект имеет необычную плоскую форму с разрезом посередине. Позднее происхождение этого предмета, а также других обелисков, было раскрыто. Их производит на заказ американская творческая группа The Most Famous Artist. Один монолит художники продают за 45 тысяч долларов.

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Автор: Екатерина Пулатова