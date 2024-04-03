Ученые доказали, что люди с темными волосами больше рискуют стать заядлыми курильщиками.

У каждого оттенка волос есть свои плюсы и минусы, в том числе те, которые непосредственно связаны со здоровьем. Эксперты выделяют несколько таких потенциальных минусов темных волос, пишет healthdigest.com.

Как известно, меланин в волосах влияет на их естественный цвет. Люди с темными волосами обладают особым типом меланина, известным как эумеланин. И чем больше эумеланина в ваших волосах, тем больше вероятность того, что у вас будут темные волосы.

Темные волосы - минусы для здоровья

Исследования и наблюдения показывают, что у брюнеток могут наблюдаться следующие особенности и проблемы со здоровьем:

Видео дня

Вы можете быть более склонны к появлению родинок . Исследование 2010 года, опубликованное в Журнале Американской академии дерматологии, показало, влияет ли цвет волос на чувствительность к солнцу и развитие родинок у маленьких детей. Выяснилось, что у детей с темными волосами, получивших солнечный ожог, за которым последовал легкий загар, появилось больше родинок, чем у детей со светлыми волосами с такой же степенью чувствительности к солнцу. Другие исследователи определили, что люди с темными волосами потенциально могут подвергаться большему риску развития меланомы, чем считалось ранее.

. Исследование 2010 года, опубликованное в Журнале Американской академии дерматологии, показало, влияет ли цвет волос на чувствительность к солнцу и развитие родинок у маленьких детей. Выяснилось, что у детей с темными волосами, получивших солнечный ожог, за которым последовал легкий загар, появилось больше родинок, чем у детей со светлыми волосами с такой же степенью чувствительности к солнцу. Другие исследователи определили, что люди с темными волосами потенциально могут подвергаться большему риску развития меланомы, чем считалось ранее. Вы можете больше рисковать развить никотиновую зависимость . Некоторые люди могут быть более склонны к развитию никотиновой зависимости, и, к сожалению, в их число входят брюнетки. В научном обзоре 2006 года, опубликованном в журнале Nicotine & Tobacco Research, показало, что меланин замедляет способность организма усваивать никотин. Это означает, что никотин проводит больше времени в вашем теле. И чем больше времени никотин проводит в вашем организме, тем выше вероятность привыкания.

. Некоторые люди могут быть более склонны к развитию никотиновой зависимости, и, к сожалению, в их число входят брюнетки. В научном обзоре 2006 года, опубликованном в журнале Nicotine & Tobacco Research, показало, что меланин замедляет способность организма усваивать никотин. Это означает, что никотин проводит больше времени в вашем теле. И чем больше времени никотин проводит в вашем организме, тем выше вероятность привыкания. Вы можете начать седеть немного раньше, чем блондинки . Согласно исследованию, проведенному экспертом по уходу за волосами Чарльзом Уортингтоном из Charles Worthington Instant Root Concealer, первые серебристые волосы у участниц-брюнеток появились в среднем в 32 года - на три года раньше, чем у блондинок.

Кроме того, в публикации отмечается, что у тех, кто когда-либо красил волосы в коричневый цвет, может быть больший риск развития некоторых видов рака.

"Хотя исследования дали противоречивые результаты, те, кто по своему выбору брюнеты, могут быть восприимчивы к некоторым видам рака", - пишет издание.

Американское онкологическое общество со ссылкой на "некоторые исследования" сообщает, что использование краски для волос, особенно темных цветов, может увеличить риск развития некоторых неходжкинских лимфом.

А исследование 2020 года, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ), альтернативно показало, что темноволосые женщины от природы, которые использовали перманентную краску для волос хотя бы один раз в жизни, по-видимому, подвергаются большему риску развития лимфомы Ходжкина, чем женщины, которые никогда не красили волосы. использовала стойкую краску для волос. Среди участников со светлыми от природы волосами такой связи обнаружено не было.

Напомним, ранее врач назвал продукты, из-за которых выпадают волосы.

Вас также могут заинтересовать новости: