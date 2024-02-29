Узнайте, что делать, если выпадают волосы и как остановить этот процесс.

Трихологи часто объясняют, почему выпадают волосы - это может происходить по разным причинам - от плохой экологии до наличия серьезных заболеваний. Но оказалось, что это происходит из-за неправильных пищевых привычек, а потом приходится выяснять, как отрастить волосы и вернуть им былую роскошь.

От каких продуктов выпадают волосы - список

Врач-трихолог Прити Махир рассказала, от чего выпадают волосы, если дело касается питания. Она назвала целых 8 пунктов - обратите внимание, возможно, вы подвергаете себя опасности.

Избыток витамина А

Этот витамин содержится в продуктах животного происхождения (рыба, печень, молочные продукты и яйца) и фруктах\овощах, имеющих характерных желтовато-оранжевый цвет (морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, дыня). Витамин А необходим для здоровья волос и глаз, но его переизбыток приводит к выпадению волос.

Видео дня

Жареная и жирная пища

Часто выпадают волосы у тех, кто "увлекается" неполезной жареной и жирной пищей. Жареные или жирные продукты не содержат полезных жиров, которые, в свою очередь, способствуют выпадению волос.

Рыба

Некоторые виды рыб, такие как: скумбрия, тунец, камбала, палтус, даже семга и форель иногда содержат очень много ртути. Если она накапливается в организме, это тоже может стать причиной, почему выпадают волосы.

Недостаток белка

Любые диеты с низким содержанием белка или плохое питание, вследствие которого организм не получает достаточное его количество, чреваты ухудшением состояния волосы и даже их потерей. Белка много в белом мясе, рыбе, яйцах и кисломолочных продуктах - обеспечьте себя полноценным рационом.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Если очень сильно выпадают волосы, возможно, вы сверх нормы употребляете жареный картофель, некоторые фрукты (ананас, арбуз, банан, финики), белый хлеб, макароны, некоторые каши (рис, манная, пшенная, пшеничная), мед, различные сладости (вафли, сгущенное молоко, зефир, пастила, песочное печенье, бисквитные пирожные, халва, мармелад, мороженое). Повышенный уровень сахара увеличивает уровень инсулина и андрогенов в организме, что отрицательно влияет на здоровье волос.

Недостаток цинка, железа и кальция

Трихолог советует, что делать, если выпадают волосы - проверить, получаете ли вы столько цинка и железа, сколько требует ваш организм. Говядина, свинина, баранина, индейка, курица, бобовые, орехи, семечки, морепродукты, яйца - всё это нужно употреблять регулярно, чтобы избежать риска развития анемии из-за недостатка железа.

Кальций необходим для нормального развития костей, зубов и даже волос - это вещество содержится в нуте, фасоли, молочном шоколаде, яйцах, горохе, сое, ячневой крупе и многих других продуктах. Недостаток кальция тоже часто становится причиной ослабления волосяных фолликулов.

Вас также могут заинтересовать новости: