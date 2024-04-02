По его словам, лучшей является средиземноморская диета.

В мире сейчас все больше растет интерес для продления продолжительности жизни и улучшения ее качества. Людей интересует также, как сохранить здоровье и в старости.

Профессор геронтологии и директор Института долголетия в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лого заявил New York Times, что планирует прожить 120-130 лет здоровой жизни. Он назвал 5 продуктов, которые лучше исключить из своего питания.

Как известно, итальянский образ жизни давно считался золотым стандартом долголетия. Особенно это касается средиземноморской диеты, привычки много гулять и находиться в обществе. Итальянская Сардиния является одной из пяти голубых зон - мест, где люди живут дольше и здоровее всего. Лонго также родился в этой стране.

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По его словам, сейчас ситуация ухудшилась, поскольку "почти никто в Италии не придерживается средиземноморской диеты". Из-за этого местная молодежь страдает от ожирения. Профессор заявил, что это из-за злоупотребления 5 худшими для потребления продуктов - пиццы, макарон, белка, картофеля и хлеба. Лонго опасается, что итальянцы будут жить долго, но не здорово, если эта модель будет продолжать доминировать в культуре.

Он рекомендует больше внимания уделить растительной пище и орехам. Профессор даже создал сайт, на котором публикует собственные рецепты долголетия, среди которых кисло-сладкие сардины, фаршированные артишоки, капустные котлеты и лук в ореховом соусе.

"Запатентованный рецепт диеты, имитирующей пост, позволяет вашему телу оставаться в режиме, подобном голоданию, что запускает набор протекционистских мер, разработанных организмом во время естественного отбора. Это позволяет организму оптимизировать свою производительность, омолодить свои клетки и процветать в сложных обстоятельствах", - говорится на его сайте.

Исследования выявили как преимущества, так и недостатки периодического голодания, но его неизменная популярность демонстрирует, на что люди идут, надеясь продлить свою жизнь.

Другие советы по долголетию

Как рассказывал УНИАН, 103-летняя супербабушка с Ямайки назвала фрукт, который является ее секретом долголетия.

Оставаться здоровым и сообразительным является целью большинства людей в возрасте. Существует отдельная группа людей, которая известна как SuperAgers. В нее входят лица, чей возраст превышает 80 лет, но их объем памяти такой, как у 50-летних. Они жаждут совета, как дожили до глубокой старости и оставаться сообразительными и активными.

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