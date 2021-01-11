Городской голова Шостки (Сумская область) Николай Нога, который на днях зарегистрировался в соцсети TikTok, поручил сделать это сотрудницам городского совета.
Как сообщает Шостка.Інфо об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии в понедельник. Чиновник поделился впечатлениями о соцсети с коллегами: "Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы ведь должны быть там, где молодежь".
В связи с этим он официально поручил начальнику управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok.
Читайте также"Не ждали, скотыняки, а я здесь": Олег Ляшко зарегистрировался в TikTok (видео)
"Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шуточной информацией, но и солидной, познавательной для молодежи", - подчеркнул мэр Шостки.
Как пишет издание, Нога зарегистрировался в TikTok несколько дней назад под никнеймом mykolanoha. За четыре дня существования страницы на ней опубликовано уже 13 видео роликов. Первый снят в кабинете городского головы. За его аккаунтом в соцсети сейчас следит около 40 пользователей.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В Черновцах депутат горсовета проник в кабинет мэра с помощью автовышки (видео)
- Херсонские чиновники поплатились должностями за эротическое шоу на работе до 8 марта (видео)
- Эпические кадры: главе Минобороны Молдовы "прилетело" от рыбины, выпрыгнувшей на него из воды (видео)
- Курьез в прямом эфире: оператор случайно показал грудь ведущей (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram