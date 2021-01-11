Сам чиновник на днях зарегистрировался в соцсети и уже успел поделиться впечатлениями.

Мэр Шостки заинтересовался TikTok / facebook.com/Noha.Mykola

Городской голова Шостки (Сумская область) Николай Нога, который на днях зарегистрировался в соцсети TikTok, поручил сделать это сотрудницам городского совета.

Как сообщает Шостка.Інфо об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии в понедельник. Чиновник поделился впечатлениями о соцсети с коллегами: "Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы ведь должны быть там, где молодежь".

В связи с этим он официально поручил начальнику управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok.

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"Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шуточной информацией, но и солидной, познавательной для молодежи", - подчеркнул мэр Шостки.

Как пишет издание, Нога зарегистрировался в TikTok несколько дней назад под никнеймом mykolanoha. За четыре дня существования страницы на ней опубликовано уже 13 видео роликов. Первый снят в кабинете городского головы. За его аккаунтом в соцсети сейчас следит около 40 пользователей.

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Автор: Юрий Годован