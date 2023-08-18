Эти советы могут сохранить вам кучу нервов и денег.

Опытный механик Скотти Килмер поделился 5 вещами, которые вы никогда не должны делать со своей машиной с автоматической коробкой передач. Специалист с более чем 55-летним стажем отметил, что если коробка выйдет из строя, то починить ее будет стоит немало сил и денег.

В одном из своих видео в YouTube Килмер подчеркнул, что иногда ремонт коробки может затянуть до 3-5 тысяч долларов. Чтобы не допустить таких затрат, стоит придерживаться нескольких правил.

Во-первых, Скотти советует владельцам машины на автоматической коробке передач никогда не ездить по воде. Это повредит важные вентиляционные отверстия в вашем автомобиле с автоматической коробкой передач и приведет к попаданию воды в трансмиссию.

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"Вода и автоматическая коробка передач несовместимы. Если в трансмиссию попадет вода, иногда вам повезет, вы промоете ее, и она заработает", – объяснил он, отметив, что везет далеко не всем.

Знаток моторов говорит, что также важно, чтобы ваша машина никогда не переключалась на задний ход во время движения. Если вы случайно включите заднюю передачу, когда едете по дороге, это "уничтожит трансмиссию", оставив вам огромные расходы на ремонт.

Опытный механик также предупредил всех владельцев автомобилей, чтобы они не оставляли машину с включенной передачей, если она просто стоит.

"Если оставить ее включенной, если вы работаете на холостом ходу в течение длительного времени, это может привести к перегреву внутренней части трансмиссии. Если вы собираетесь сидеть в машине очень долго, просто выключите передачу или, по крайней мере, поставьте машину на парковку. Скотти объясняет, что в "парковочной" передаче гидротрансформатор не передает большую мощность.

Еще один совет от механика был адресован любителям острых ощущений. В то время как выжигание шин может выглядеть круто и доставлять массу удовольствия, Скотти говорит, что это "одна из худших вещей", которые вы можете сделать с автоматом. Это может разрушить всю автоматическую коробку передач.

И последнее, но не менее важное. Скотти поделился важным советом по поводу трансмиссионной жидкости.

"Если у вас более поздняя модель автомобиля, не слушайте чепуху о том, что в нормальных условиях вождения нет необходимости заменять трансмиссионную жидкость", – подчеркнул он.

По словам опытного механика, эту жидкость нужно регулярно менять.

Другие советы Скотти Килмера

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль прослужил как можно дольше, позаботьтесь о регулярной замене трех важнейших жидкостей. Как отметил опытный механик, если использовать их правильно, срок работы вашей машины увеличится в разы.

Речь идет о моторном масле, трансмиссионном масле и трансмиссионной жидкости. К примеру, трансмиссионную жидкость Килмер советует менять каждые 60-65 тысяч километров.

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