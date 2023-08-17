Речь идет о трех жидкостях, которые необходимы для правильной работы вашего двигателя.

Известный автомеханик Скотти Килмер, который чинит автомобили уже более 55 лет, продолжает делиться секретами, которые продлят срок службы вашей машины.

В видео, которое Килмер недавно опубликовал на YouTube, он назал вещи, которые способны продлить жизнь вашего автомобиля. Речь идет о трех жидкостях, которые необходимы для правильной работы вашего двигателя – моторном масле, трансмиссионном масле и трансмиссионной жидкости. Механик уверяет: если их использовать правильно, ваш двигатель прослужит намного дольше.

Прежде всего, Скотти рассказал своим подписчикам, как правильно заменить моторное масло, и дал несколько основных советов.

Видео дня

"Во-первых, используйте правильный тип масла. Современные двигатели очень специфичны, не заливайте более легкое масло и не заливайте более тяжелое. Они спроектированы под конкретное масло – используйте только его", – подчеркнул он.

Кроме того, Килмер советует менять масло и масляный фильтр каждые 6,5 - 8 тысяч километров или, по крайней мере, раз в год, если вы не так много ездите.

Во-вторых, механик призывает регулярно заменять трансмиссионную жидкость. "Не слушайте идиотов в дилерском центре, которые говорят: "Эта жидкость на всю жизнь, вам не нужно ее менять" – это ерунда. Просто слейте все, что можете, и снова залейте... Любая жидкость со временем загрязняется", – объяснил он.

Как и в случае с моторным маслом, механик не советует использовать жидкость на ваше усмотрение – всегда заливайте ту, что указана в инструкции. Трансмиссионную жидкость стоит менять каждые 60-65 тысяч километров.

Третья жидкость, которая вам непременно понадобится – трансмиссионное масло. Оно нужно для того, чтобы трансмиссия приводила в движение все колеса, и также нуждается в регулярной замене.

Килмер предупредил, что аромат этой жидкости не из приятных, поэтому советует надеть перчатки, чтобы запах не остался на коже.

Механик назвал распространенную ошибку, которая может повредить вашу машину

Ранее Скотти Килмер назвал распространенную ошибку всех водителей, которая часто приводит к визитам на СТО. По его словам, она заключается в наездах на выбоины.

Механик уверяет, что даже маленькая ямка на дороге способна нанести значительный ущерб. Например, вы можете повредить диски или шины.

Вас также могут заинтересовать новости: