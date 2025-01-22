Подобно тому, как камни ассоциируются с определенным месяцем, каждому месяцу года соответствует свой цветок, пишет elledecor.com.
Январь - подснежник
Значение - надежда. Подснежники радуют глаз одними из первых среди зимних цветов, зачастую пробиваясь сквозь снег. Осенняя посадка обеспечит вас этими прекрасными предвестниками весны уже в конце зимы.
Февраль - первоцвет
Значение - невинность. Первоцветы появляются в самом начале весны и иногда даже пробиваются сквозь снег. Они бывают однолетними и многолетними, отличаются разнообразием оттенков и требуют минимального ухода.
Март - нарцисс
Значение - счастье. Эти золотистые цветы - символ наступившей весны. Луковицы нарциссов, посаженные осенью, гарантируют появление ярких цветов в вашем весеннем саду.
Апрель - душистый горошек
Значение - невинность. Цветущий ранней весной душистый горошек придаёт саду особый шарм. Высаживайте семена в землю, как только почва станет пригодной для обработки, примерно за два месяца до окончания заморозков.
Май - ландыш
Значение - счастье. Ландыши славятся изящными колокольчатыми цветами на тонких стеблях и зелёной листвой. Эти многолетники идеально подходят для создания плотного покрова, но их стоит ограничивать, чтобы они не заняли весь сад.
Июнь - роза
Значение - любовь. Розы достигают пика цветения в начале лета. Неприхотливые кустовые розы украсят ваш сад, радуя цветением с весны до самых заморозков.
Июль - дельфиниум
Значение - радость. Эти высокие яркие многолетники известны также как "шпорники". Их высота варьируется от полуметра до двух метров, а цветы украшают как загородные сады, так и букеты.
Август - георгин
Значение - решительность. Георгины выращиваются из клубней и могут быть многолетниками в тёплых регионах, но в холодном климате их используют как однолетники. Они впечатляют разнообразием форм и расцветок, от крошечных шариков до гигантских цветков.
Сентябрь - астра
Значение - любовь. Эти многолетники продолжают цвести, когда многие другие растения уже увяли. Они привлекают опылителей и бывают розовых, фиолетовых и белых оттенков.
Октябрь - бархатцы
Значение - творчество. Бархатцы радуют своими яркими жёлтыми и оранжевыми цветами с весны до осени. Они украшают сад даже в конце сезона и идеально подходят для продления цветущего периода.
Ноябрь - хризантема
Значение - совершенство. Эти цветы являются символом осени, привнося яркость в садовую палитру. Хризантемы могут быть многолетниками, если их высадить весной, но часто их пересаживают каждый год для осеннего декора.
Декабрь - рождественские нарциссы
Значение - чистота. Эти утончённые цветы можно выращивать в помещении, чтобы наслаждаться их необычайной красотой и ароматом в холодные зимние месяцы.
Напомним, ранее УНИАН писал, что посадить в саду в зависимости от знака Зодиака.