Январь ассоциируется с подснежниками, а май - с ландышами.

Подобно тому, как камни ассоциируются с определенным месяцем, каждому месяцу года соответствует свой цветок, пишет elledecor.com.

Январь - подснежник

Значение - надежда. Подснежники радуют глаз одними из первых среди зимних цветов, зачастую пробиваясь сквозь снег. Осенняя посадка обеспечит вас этими прекрасными предвестниками весны уже в конце зимы.

Февраль - первоцвет

Значение - невинность. Первоцветы появляются в самом начале весны и иногда даже пробиваются сквозь снег. Они бывают однолетними и многолетними, отличаются разнообразием оттенков и требуют минимального ухода.

Видео дня

Март - нарцисс

Значение - счастье. Эти золотистые цветы - символ наступившей весны. Луковицы нарциссов, посаженные осенью, гарантируют появление ярких цветов в вашем весеннем саду.

Апрель - душистый горошек

Значение - невинность. Цветущий ранней весной душистый горошек придаёт саду особый шарм. Высаживайте семена в землю, как только почва станет пригодной для обработки, примерно за два месяца до окончания заморозков.

Май - ландыш

Значение - счастье. Ландыши славятся изящными колокольчатыми цветами на тонких стеблях и зелёной листвой. Эти многолетники идеально подходят для создания плотного покрова, но их стоит ограничивать, чтобы они не заняли весь сад.

Июнь - роза

Значение - любовь. Розы достигают пика цветения в начале лета. Неприхотливые кустовые розы украсят ваш сад, радуя цветением с весны до самых заморозков.

Июль - дельфиниум

Значение - радость. Эти высокие яркие многолетники известны также как "шпорники". Их высота варьируется от полуметра до двух метров, а цветы украшают как загородные сады, так и букеты.

Август - георгин

Значение - решительность. Георгины выращиваются из клубней и могут быть многолетниками в тёплых регионах, но в холодном климате их используют как однолетники. Они впечатляют разнообразием форм и расцветок, от крошечных шариков до гигантских цветков.

Сентябрь - астра

Значение - любовь. Эти многолетники продолжают цвести, когда многие другие растения уже увяли. Они привлекают опылителей и бывают розовых, фиолетовых и белых оттенков.

Октябрь - бархатцы

Значение - творчество. Бархатцы радуют своими яркими жёлтыми и оранжевыми цветами с весны до осени. Они украшают сад даже в конце сезона и идеально подходят для продления цветущего периода.

Ноябрь - хризантема

Значение - совершенство. Эти цветы являются символом осени, привнося яркость в садовую палитру. Хризантемы могут быть многолетниками, если их высадить весной, но часто их пересаживают каждый год для осеннего декора.

Декабрь - рождественские нарциссы

Значение - чистота. Эти утончённые цветы можно выращивать в помещении, чтобы наслаждаться их необычайной красотой и ароматом в холодные зимние месяцы.

Напомним, ранее УНИАН писал, что посадить в саду в зависимости от знака Зодиака.

Вас также могут заинтересовать новости: