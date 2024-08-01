Попробуйте догадаться, какой цветок соответствует характерам Стрельцов и Дев.

Астрологи рассказали, что представителям каждого знака Зодиака следует посадить у себя в саду, пишет Best Life.

Овен - красный тюльпан

Этот огненный знак связан с красным цветом, поэтому растения и листва этого оттенка должны появиться в саду Овна. Идеальным растением, представляющим Овна, был бы красный тюльпан, который символизирует сильную любовь и решимость, отражая страсть и стремление представителей данного знака, по словам астрологов.

Телец - пион

Телец - настоящий законодатель вкуса, умеющий делать вещи уютными и красивыми, а его сад просто потрясающий, как и следовало ожидать. Астрологи ассоциируют Тельцов с традиционным английским садом, который обычно имеет пышные, зеленые пространства и создает спокойную атмосферу, отражающую любовь Тельца к успокаивающим и аспектам природы". Если вы только начинаете свой сад, посадите пион. Они символизируют процветание, романтику и пышную щедрость весны, отражая любовь Тельца к роскошным удовольствиям жизни.

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Близнецы - нарцисс

Для Близнецов, воздушного знака, известного своей приспособляемостью, любопытством и жаждой разнообразия, наиболее подходящим будет дачный сад, наполненный смесью цветов, трав и овощей. Этот тип сада предлагает яркое и универсальное пространство, отражающее гибкую и интеллектуальную натуру Близнецов. По словам астрологов, Близнецам следует посадить что-нибудь желтое, например, нарцисс или лимонное безе.

Рак - ипомея

Лунный сад - это открытое пространство, наполненное белыми цветами и серебристой листвой, светящейся в лунном свете. Поскольку Луна управляет Раком, в их саду имеет смысл посадить посвященные ей цветы. Одним из таких цветов является ипомея. Эти цветы могут быть чисто белыми или сине-фиолетовыми. Они открываются в сумерках и весь вечер источают сладкий аромат. Рак, прирожденный домосед, оценит эти цветы, которые будут напоминать об их аналогичной привычке прятаться в своей раковине, когда рядом находятся другие.

Лев - подсолнух

Какое еще растение может ассоциироваться со Львом, кроме подсолнуха? Этот цветок может вырасти до 15 футов в высоту и требует внимания, где бы он ни находился. Знаком Льва управляет Солнце, которое наделяет людей, рожденных под ним, творческими способностями, жизненной силой и склонностью быть в центре внимания. Подсолнухи точно так же отслеживают солнце в течение дня.

Дева - тимьян

Этот знак трудолюбив и надежен, и он уделяет пристальное внимание деталям. Если вы Дева, которая обновляет свой двор, вы можете добавить в смесь несколько трав. Эти растения придадут вашему саду аромат и цвет, но они также практичны, превращая ваши блюда от великолепных до исключительных, к чему всегда стремится Дева. Например, попробуйте тимьян. У него растут красивые фиолетовые и белые цветы, и вы можете использовать его для приготовления самых разных кулинарных изысков.

Весы - роза

Весами управляет Венера, планета любви, гармонии и отношений, а в Древнем Риме Венера, богиня любви и красоты, ассоциировалась с розами. Как отмечают астрологи, Весы обожают жизнь, которая хорошо выглядит, хорошо пахнет и вызывает трепет у людей. Что может лучше изобразить это, чем обильный сад роз.

Скорпион - суккуленты

Если бы Скорпион был садом, он был бы террариумом. Сильные и независимые Скорпионы ищут защиты, и о них лучше всего заботиться в среде, которую они могут контролировать. Если вы Скорпион, черпайте вдохновение из террариума и посадите суккуленты у себя во дворе. По словам астрологов, Скорпионы могут быть упрямыми и иметь резкий внешний вид, как и суккуленты похожи.

Стрелец - гладиолус

Этот непредвзятый знак вызывает в воображении образы диких полевых цветов. Полевые цветы растут пышными и свободными, цветут светом и силой. Как и Стрельцы, они вызывают восхищение у всех, кто проходит мимо, побуждая их замедлиться и насладиться любопытством и красотой их мира. Поскольку посадить целое поле полевых цветов - это немного утомительно и в некоторой степени противоречит дикой природе, попробуйте добавить в свой сам пару гладиолусов, Стрелец.

Козерог - анютины глазки

Нет никого более серьезного, чем Козерог. Это традиционные души, которые ценят сады, отдающие дань уважения ушедшим эпохам, или защищают редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. Однако, если Козерог выбирает новое растение в свой сад, астрологи рекомендуют анютины глазки, которые станут отличным дополнением. Козероги сильны и хорошо справляются с проблемами, как анютины глазки, которые выносливы и отлично переносят зиму. Кроме того, анютины глазки съедобны и полезны, они также отражают практичную сторону Козерогов.

Водолей - орхидея

Водолей по натуре - дальновидный мыслитель, часто лидирующий в плане инноваций и идей. И у астрологов они больше всего ассоциируются с орхидеей. С их широкой цветовой гаммой и необычным внешним видом они являются прекрасным примером уникальности и индивидуальности Водолея, говорят астрологи.

Рыбы - лилия

Рыбы создают спокойную атмосферу, которая соответствует их потребности быть интроспективными и глубоко переживать свои эмоции. Также Рыбы ценят красоту, духовность и тесную связь с природой. В своем саду им следует посадить несколько кувшинок. Их сказочная, неземная красота хорошо сочетается со спокойной и любящей личностью Рыб, а их духовное значение соответствует стремлению Рыб к миру и духовной связи.

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