В критический момент она вспомнила, что ранее видела видео с методом, который спас жизнь.

Женщина поделилась жуткой историей о том, как она чуть не задохнулась из-за листка салата, когда рядом никого не было. Впрочем, она спаслась, вспомнив одну вещь.

Яйн Абеба рассказала эту историю в Instagram, передает Mirror. Во время еды кусок салата застрял у нее в горле, вызвав панику. Она не знала, что делать, а в голове промелькнуло множество мыслей. К счастью, ей удалось вспомнить важный момент, увиденный когда-то в сети.

Яйн призналась, что пережила "что-то очень страшное", но потом вспомнила то, что видела на YouTube. "И это буквально спасло мне жизнь", - сказала она.

Видео дня

"Я хочу поделиться этим с вами, и я хочу, чтобы вы запомнили это в свой банк памяти на тот случай, если такое с вами случится", - добавила девушка.

Она рассказала, что во время еды большой кусок салата перекрыл ей дыхательные пути.

"Я думала: "О Боже мой, неужели так я умру? Это конец для меня? Они найдут меня через неделю с моим котом, который ест мое лицо?" Тогда я вспомнила, если вы когда-нибудь задыхаетесь, выполните маневр Геймлиха, используя кухонную стойку или стул", - поделилась она.

Яйн объяснила:

"Вы заставляете свое тело противостоять еде, которая застряла, и это заставляет вас откашливать ее. Так что я это сделала, и это сработало. Мелочь с YouTube, просто спасла мне жизнь".

Что такое маневр Геймлиха?

По данным Клиники Кливленда, маневр Геймлиха - это метод первой помощи, применяемый для спасения людей, которые подавились. Он базируется на серии толчков в диафрагму, что помогает вытеснить инородное тело из дыхательных путей.

Метод был разработан в 1974 году доктором Генри Геймлихом. Он обнаружил, что воздух, оставшийся в легких, можно использовать для вытеснения инородного тела путем резкого толчка под грудную клетку.

По рекомендации клиники Майо, в случае удушья следует немедленно вызвать скорую помощь и выполнить толчки живота (маневр Геймлиха), чтобы устранить препятствие:

- сожмите кулак и расположите его чуть выше пупка;

- обхватите кулак другой рукой;

- наклонитесь над жесткой поверхностью, например, стулом или кухонной столешницей;

- резкими толчками вдавливайте кулак внутрь и вверх, чтобы вытолкнуть застрявший предмет.

Эта техника может спасти жизнь в критической ситуации, когда рядом нет никого, кто может помочь.

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