Две бригады рабочих, движущихся навстречу друг к другу, выделили место под велодорожку на разных частях тротуара: одна – со стороны проезжей части, другая – со стороны жилого сектора.

В Мариуполе по проспекту Строителей заканчиваются работы по укладке тротуара и велодорожки.

Местное издание mrpl.city пишет, что в районе дома №86 сложилась проблемная ситуация: две бригады рабочих, движущихся навстречу друг к другу, выделили место под велодорожку на разных частях тротуара: одна – со стороны проезжей части, другая – со стороны жилого сектора.

Фото оказии публикуют пользователи Facebook. В соцсети шутят, что в обеих бригад была задача обустроить велодорожку справа от тротуара. Кроме того, комментаторы возмущены, что велодорожку сделали из тротуарной плитки, а не заасфальтировали.

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Как отмечают местные СМИ, объект не приняли в эксплуатацию. По словам директора «Мариупольавтодору» Сергея Остапенко, подрядчик обещал все исправить и обустроить новую велодорожку. Он назвал инцидент "ошибкой проектирования".

«Мы увидели, что из магазина люди будут выходить на велодорожку, а это опасно. Для того чтобы максимально обеспечить безопасность людей, мы с подрядчиком решили внести коррективы», - пояснил Остапенко.

По словам Остапенко, подрядчики согласились все выполнить за свой счет в ближайшее время.

На данный момент работники «Мариупольавтодора» исправляют ситуацию и перекладывают дорожку на протяжении всего тротуара со стороны проезжей части. Как говорят очевидцы, до завершения работ осталось около 10 метров.

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Автор: Виктория Гордиенко