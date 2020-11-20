Ватикан просит Instagram расследовать, как "лайк", поставленный с официального аккаунта Папы Римского Франциска, оказался на эротической фотографии бразильской модели в школьной форме.
Об этом сообщает Reuters.
"Лайк" появился в начале этой недели на странице модели Наталии Гариботто в Instagram, у которой насчитывается 2,4 миллиона подписчиков. На фото она одета в школьную форму, ее ягодицы частично обнажены.
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После огласки в СМИ, «лайк» под фото убрали, а представитель Ватикана заявил, что Instagram сейчас рассматривает этот вопрос.
Ватиканский источник заявил, что, согласно ранним сведениям, "лайк" был поставлен не из Ватикана и пока непонятно, был ли взломан аккаунт.
Стоит заметить, что всеми аккаунтами Папы Римского в социальных сетях руководит бюро связи. У него 7,4 миллиона подписчиков в Instagram.
Сама Гариботто с шуткой прокомментировала инцидент.
"По крайней мере, я попаду в рай", - написала она в Twitter.
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