"По крайней мере, я попаду в рай", - прокомментировала модель "лайк" от Папы Римского.

Ватикан просит Instagram расследовать, как "лайк", поставленный с официального аккаунта Папы Римского Франциска, оказался на эротической фотографии бразильской модели в школьной форме.

Об этом сообщает Reuters.

"Лайк" появился в начале этой недели на странице модели Наталии Гариботто в Instagram, у которой насчитывается 2,4 миллиона подписчиков. На фото она одета в школьную форму, ее ягодицы частично обнажены.

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После огласки в СМИ, «лайк» под фото убрали, а представитель Ватикана заявил, что Instagram сейчас рассматривает этот вопрос.

Ватиканский источник заявил, что, согласно ранним сведениям, "лайк" был поставлен не из Ватикана и пока непонятно, был ли взломан аккаунт.

Стоит заметить, что всеми аккаунтами Папы Римского в социальных сетях руководит бюро связи. У него 7,4 миллиона подписчиков в Instagram.

Сама Гариботто с шуткой прокомментировала инцидент.

"По крайней мере, я попаду в рай", - написала она в Twitter.

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Автор: Денис Прядко