Приготовление этого блюда не займет много времени.

Медовая курица - это замечательное блюдо, которое выгодно дополнит любой гарнир и позволит быстро накормить всю семью.

"Приготовьте этого семейного медового цыпленка, приправленного чесноком, соевым соусом, лимоном и имбирем, за 30 минут. Подавайте с рисом и брокколи для сытного блюда", - говорится в заметке к рецепту на сайте BBC GoodFood.

Для приготовления надо взять:

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куриное филе - 4 шт. (600 г);

муку - 2 ст.л;

свежий имбирь - 40 г;

чеснок - 4 зубчика;

соевый соус - 6 ст. л;

мед - 5 ст. л;

сок половины лимона;

растительное масло - 1 ст. л.

Филе нарезаем кубиками по 2-3 см. Имбирь чистим и мелко натираем. Чеснок мелко нарезаем. Поместите курицу в миску, добавьте туда муку и приправы. Перемешайте, чтобы мясо покрылось равномерным слоем.

Отдельно смешайте имбирь, чеснок, сою, мед и половину лимонного сока. Масло разогрейте в большой сковороде на сильном огне и обжарьте курицу 3-4 минуты до золотистого цвета. Добавьте медовый соус и жарьте, помешивая, 10 минут или до готовности. На этом этапе попробуйте мясо на вкус и при необходимости приправьте.

Для подачи можно отварить дополнительно рис или приготовить любой другой гарнир на ваш выбор.

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