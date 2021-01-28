В соцсетях набирают популярности необычные образы
В социальных сетях набирают популярность необычные образы – синяки под глазами, будто не выспались, среди женщин и бороды мужчин, которые выбривают очень неожиданным образом.
Читайте также"Тиктокер" увеличил губы кремом для эрекции, но ему не поверили (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Мужчины с обезьяньими хвостами на лице, а женщины - с глазами, как у панд», – говорится в сюжете.
Такой внешний вид настораживает психолога: «Можно дойти до сумасшедших вещей».
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