Эта птица обитает абсолютно на всех континентах, кроме Антарктиды.

Самым быстрым животным в мире является гепард. Эти кошки способны развивать скорость до 120 километров в час. Но, как оказалось, они самые быстрые только на суше...

С помощью крыльев можно развить еще большую скорость. Это доказывает сапсан. По данным Национального Одюбоновского общества, развивает скорость до 300 километров в час. Это самая высокая скорость из всех зафиксированных. Однако ученые считают, что они могут передвигаться еще быстрее и развивать скорость, сравнимую со скоростью поезда-пули (320 км в час), пишет IFL Science.

Этот впечатляющий подвиг делает сапсана самым быстрым животным в мире, но только при "нырянии". В полете его быстро обгоняет бразильская свободнохвостая летучая мышь — она разгоняется до 160 км/ч.

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Зачем сапсан ныряет?

Оказывается, это неотъемлемая часть его охотничьей стратегии. Сапсан — хищная птица, которая пикирует, чтобы поразить свою жертву в воздухе. В основном они питаются другими птицами.

Сапсан является "глобальной" птицей, обитающей на всех континентах, кроме Антарктиды. В Северной Америке встречаются три подвида: американский или континентальный сапсан, тундровый или арктический сапсан и сапсан Пила. Эти птицы обычно обитают в горных массивах.

Что еще известно о птицах

Ранее УНИАН сообщал, что недавно ученые раскрыли секрет миграции летучих мышей на большие расстояния. "Мы не просто видим путь, который прошли летучие мыши, мы также видим, что они чувствовали в окружающей среде во время миграции", - заявляет один из исследователей.

Кроме того, одна из птиц и вовсе летит на шторм в поисках еды. Это редчайшая птица — буревестник, который был найден только на острове Бугио.

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