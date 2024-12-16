Жизнь Генри в неволе помогла ему достичь столь преклонного возраста, обеспечивая его хорошим питанием и защитой от несчастных случаев и болезней.

Генри, старейший известный в мире крокодил, 16 декабря отмечает свой 124-й день рождения в центре охраны природы в Южной Африке.

Нильский крокодил живет в Центре охраны природы Crocworld в Скоттбурге, Южная Африка, с 1985 года. Первоначально он был пойман в дельте Окаванго в Ботсване в 1903 году, пишет Live Science.

Генри стал отцом более 10 000 детенышей от многочисленных партнеров с тех пор, как он прибыл туда почти 40 лет назад. Хотя его точная дата рождения неизвестна, представители Crocworld считают, что он родился около 1900 года и отмечают его день рождения 16 декабря каждого года.

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"Он явно старый. Мы не знаем, сколько ему лет - 100 или 130. Для крокодила вполне возможно прожить 124 года", - сказал Стивен Остад, биолог, изучающий старение животных в Университете Алабамы.

Отмечается, что обычно хорошим правилом для определения продолжительности жизни животного является его размер - более мелкие животные обычно живут меньше, потому что у них более высокий метаболизм, а это значит, что они сжигают больше энергии и в результате стареют быстрее. Но даже по сравнению с другими животными примерно такого же размера рептилии, как правило, живут гораздо дольше. Остад заявил, что хладнокровие позволяет им экономить энергию, полагаясь на внешние источники тепла для регулирования температуры тела. Он отметил:

"Крокодилу такого же размера, как человек, нужно было бы есть всего около 4% от того, что нужно млекопитающему вроде нас".

Крокодилы, как и некоторые другие виды рептилий, продолжают расти с возрастом. Генри весит 700 килограммов и достигает 5 метров в длину, что является самым большим показателем для его вида.

Жизнь Генри в неволе, вероятно, также помогла ему достичь столь преклонного возраста, обеспечивая его хорошим питанием и защитой от несчастных случаев и болезней.

"Животные, которые по какой-либо причине живут в безопасной среде, как правило, живут дольше", - отметил Остад.

Рептилии, по сравнению со многими другими позвоночными, также не проявляют признаков заметного снижения физиологических способностей с возрастом. Другие биологические черты также могут способствовать долголетию Генри. Теории предполагают, что белки, обнаруженные в крови нильских крокодилов, могут обладать антибактериальными свойствами и помогать им бороться с инфекциями и болезнями. А некоторые исследователи утверждают, что их кишечные микробиомы могут способствовать их крепкой иммунной системе.

По словам Остада, изучение старения крокодилов, таких как Генри, может быть сложной задачей, поскольку исследователям приходится ловить их в младенчестве, маркировать их, а затем следить за ними на протяжении всей их жизни. Из-за этого многие теории о секретах старения рептилий являются спекулятивными, как и о роли их иммунной системы и микробиома.

Новости о крокодилах-долгожителях

Ранее в заповеднике дикой природы умер австралийский крокодил длиной 5,48 м, который удерживал мировой рекорд в книге Гиннесса как самый большой крокодил, живущий в неволе.

В заповеднике предполагают, что на момент смерти крокодилу по кличке Кассиус, было более 110 лет. Там отметили, что здоровье рептилии, которая весила больше тонны, ухудшалось с 15 октября.

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