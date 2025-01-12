"Чемпионом" по длине хвоста в соотношении к телу является шестилинейчатая долгохвостка.

Лемуры, ящерицы, скаты - все эти животные славятся своими длинными хвостами. Но у какого животного самый длинный хвост? Об этом пишет Live Science.

Менеджер отдела птиц и эктотермов (холоднокровных животных) Далласского зоопарка Томми Оуэнс рассказал, что по длине хвоста в соотношении к телу "чемпионом" является шестилинейная долгохвостка. Эти ящерицы могут вырастать до 30 сантиметров в длину, но их тело имеет лишь 5-8 см в длину, остальное - это хвост.

Эти ящерицы, которые обитают в Юго-Восточной Азии, Китае и на юге России, используют свои длинные хвосты, чтобы балансировать на высокой траве или ветвях деревьев - по аналогии с канатоходцем.

Видео дня

"Они могут использовать его, когда прыгают с конечности на конечность для стабильности. Но они также могут переходить с высшей конечности на низшую, перетягивая длинный хвост через верхнюю конечность и медленно опускаясь на нижнюю", - рассказал исследователь.

По словам Оуэнса, использование хвоста также помогает этим ящерицам избегать хищников. Но, как и многие другие ящерицы, они могут избавляться от хвоста. Это делает их несколько менее ловкими, поэтому ящерицы проводят следующие несколько месяцев, лежа на месте, пока хвосты отрастают, в поисках пищи на коротком расстоянии.

С точки зрения абсолютной длины хвоста акулы-молоты занимают первое место, сказал Джей Брэдли, куратор экспонатов Blue Wonders в Национальном аквариуме в Балтиморе. Эти акулы являются мигрирующими видами и используют свой хвост не только для движения. Они применяют длинную верхнюю часть хвостового плавника, которая может достигать 3 метров, для охоты, рассказал Кэди Лайонс, исследователь из Джорджии:

"Акулы-молоты питаются стайной добычей (то есть маленькой рыбой и т.д.). Они плавают сквозь эти шарики-приманки и используют свои хвосты, чтобы ошеломить свою добычу, а затем плавают вокруг, чтобы съесть неподвижную рыбу".

Почетное упоминание в обеих категориях "самого длинного хвоста" принадлежит семейству скатов, хвосты которых могут быть в три раза длиннее дискообразного тела. Исследователи не часто измеряют длину хвоста скатов, поскольку хищники могут легко откусить часть хвоста, рассказал Брэдли.

Но, например, хвостоколового ската может вырасти до 1,2 м в ширину и 4 м в длину. Донные скаты используют свои хвосты для стабильности во время плавания и для защиты: когда хищник атакует сверху, скаты могут поднять хвосты и поразить охотника ядом.

Другие новости о животных

Ранее УНИАН сообщал, что значит, когда собака подмигивает. Такое поведение может показаться немного кокетливым, но в этом жесте есть нечто большее.

Также мы писали, как успокоить собаку во время стресса. В частности, гладить собаку, когда она напугана - это нормально.

Вас также могут заинтересовать новости: