Президент России планировал провести правительственное совещание и пообщаться с сотрудниками предприятия, но поездка не состоится.

Президент России Владимир Путин внезапно отменил визит на крупнейший танковый завод государства "Уралвагонзавод". Это была бы первая поездка кремлевского диктатора на Урал с 2019 года. В городе перед его прибытием проводились репетиции кортежа.

Соответствующей информацией поделились порталы Е1 и TagilCity. Сообщается, что Путин должен был прилететь в Екатеринбург сегодня, 23 декабря. Он планировал провести правительственное совещание и пообщаться с работниками "Уралвагонзавода".

В городе готовились к приезду кремлевского диктатора и заранее доставили автомобильный кортеж — пять седанов Aurus, два из которых были лимузинами. Водители машин репетировали проезд Путина улицами Екатеринбурга, из-за чего возникали проблемы с движением. Сейчас транспортные средства находятся в аэропорту Кольцово и ждут обратной отправки в Москву.

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Перед визитом Путина местные власти установили несколько запретов. Например, водителям общественного транспорта приказали не выпускать людей из автобусов, если рядом проезжает кортеж президента. Учебным машинам не разрешалось появляться на улицах Нижнего Тагила, а в Дзержинском районе, где находится "Уралвагонзавод", отменили все елки.

Запрет коснулся и сотрудников завода. Они не должны были перемещаться по цехам во время визита Путина. А еще над Нижним Тагилом установили бесполетную зону.

Последние заявления Путина

Кремлевский диктатор резко отреагировал на передачу ЗРК Patriot Украине. Он обвинил Вашингтон в "затягивании" войны и заявил, что техника "не будет выполнять" оборонные цели. Как сообщили аналитики, это очередная попытка России подать помощь Запада Украине в качестве инструмента эскалации.

На днях Путин заявил, что РФ не будет увеличивать темпы "специальной военной операции", ведь это повлечет за собой неоправданные потери. Президент государства-агрессора усиленно стремится переложить вину за длительную войну на западные страны. При этом он по-прежнему не готов к миру и считает Украину нелегитимным государством.

На вчерашней пресс-конференции кремлевский диктатор сказал: "Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться". Это впервые Путин назвал так называемую "специальную военную операцию" войной.

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