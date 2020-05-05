Кормилец на время карантина: ленивец в США зарабатывает деньги для своего зверинца (видео)

Ленивец стал настоящей звездой, а его гонорары выросли до 50 долларов за ролик.

Ленивец из американского города Финикс во время карантина зарабатывает деньги для своего зверинца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Заведение, как и остальные зоопарки в США, ныне закрыто из-за коронавируса. И его жители изо всех сил пытаются удержать внимание публики. На помощь пришел ленивец Фернандо, быстро завоевавший популярность в одном из видеоприложений, ролики для которого снимают даже голливудские звезды.

Пушистая звезда уже получила полторы сотни запросов на видео с ним. Из-за этого гонорар вырос и сейчас составляет 50 долларов за ролик.

Как сообщал УНИАН, во время карантина люди занимаются спортом с домашними любимцами и публикуют в сети соответствующие ролики.