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Кормилец на время карантина: ленивец в США зарабатывает деньги для своего зверинца (видео)

11:26, 05 мая 2020
Курьёзы
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Ленивец Фернандо / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Заведение, как и остальные зоопарки в США, ныне закрыто из-за коронавируса. И его жители изо всех сил пытаются удержать внимание публики. На помощь пришел ленивец Фернандо, быстро завоевавший популярность в одном из видеоприложений, ролики для которого снимают даже голливудские звезды.

Пушистая звезда уже получила полторы сотни запросов на видео с ним. Из-за этого гонорар вырос и сейчас составляет 50 долларов за ролик.

Как сообщал УНИАН, во время карантина люди занимаются спортом с домашними любимцами и публикуют в сети соответствующие ролики.

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