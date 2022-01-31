Такое обновление заметили в инструкции к оборудованию.

Спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий миллиардеру Илону Маску, обновил свои инструкции в части гарантийного покрытия.

На это обратили внимание пользователи Reddit. Аналогичное требование можно увидеть в онлайн-версии инструкции.

Система Starlink предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. Для работы требуются пользовательские терминалы (спутниковая тарелка с роутером).

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Starlink предназначена, в частности, для использования в суровых условиях, и компания заблаговременно предупреждает в инструкции к терминалу, что ее гарантия на оборудование не распространяется на повреждения, вызванные не зависящими от нее обстоятельствами. После последнего обновления перечень таких обстоятельств был расширен.

В обновленной инструкции "Ground Pole Mount Instructions" Starlink информирует пользователей, что в случае возникновения повреждения в результате взаимодействия с динозаврами, гарантийного обслуживания не будет.

"Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные: молниями, скачками напряжения, пожаром, наводнениями, градом, ураганом, землетрясениями, метеоритами, солнечными бурями, динозаврами или другими стихийными бедствиями", - говорится в документе.

Примечательно, что не первая шуточная отметка в документации к Starlink. В 2020 году там заметили ироническую отсылку к цели SpaceX по установлению человеческого присутствия на Марсе.

Starlink: что известно о проекте Илона Маска

Компания SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым Интернетом.

Для запуска Starlink компания за несколько лет сформировала на орбите крупную группировку спутников.

Инновационная технология лазерной связи, над которой SpaceX работала последние несколько лет, позволяет передавать сигнал, используя соседние аппараты как ретрансляторы. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов.

Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и оплатить абонентскую плату. В США терминал стоит 500 долларов, абонплата - 100 долларов.

По состоянию на январь 2022 года бета-версия услуги доступна в 24 странах.

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