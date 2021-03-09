SpaceX сможет устанавливать терминалы Starlink в пассажирские самолеты, круизные судна, пассажирские автобусы и прочие транспортные средства.

SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), запросив у американского регулятора разрешение на подключение к Starlink воздушного транспорта, морского транспорта и наземного транспорта.

Об этом сообщает ITC.ua.

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Если FCC даст зеленый свет, SpaceX сможет устанавливать терминалы Starlink в пассажирские самолеты, круизные судна, пассажирские автобусы и прочие транспортные средства, что потенциально сильно увеличит охват и сделает спутниковый интернет SpaceX доступным еще большему числу пользователей.

В заявке SpaceX говорится, что мобильные терминалы будут устанавливаться на «мачтах кораблей или на крышах грузовиков» — или, в потребительских случаях, на «легковых автомобилях или прогулочных катерах».

В отличие от нынешних терминалов Starlink, которые поставляются с креплениями и устанавливаются самими пользователями за считанные минуты, установка автомобильных терминалов будет производиться «квалифицированными специалистами».

Starlink

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

SpaceX планирует предоставить коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде в 2020 году, а к 2021 году по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долл.

В феврале 2021 года стало известно, когда спутниковый интернет от Илона Маска может появиться в Украине.

SpaceX: что известно о проекте Илона Маска

SpaceX развивает проект Starlink с конца 2014 года - тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом.

Первые результаты тестов были обнародованы в августе по итогам закрытого бета-теста, ограниченного северной частью США и южной частью Канады. Тогда скорость скачивания в лучшем случае достигала 60,24 Мбит/с (в худшем - 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки - 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка - от 21 мс до 90 мс. После запуска Starlink 12 v1.0 сама SpaceX отчиталась о результатах тестов, заявив о сверхнизких задержках и скорость загрузки свыше 100 Мбит/с

25 ноября 2020 года SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников для развертывания глобальной сети покрытия интернетом Starlink.

В ночь на 8 января американская частная аэрокосмическая компания SpaceX успешно произвела первый запуск в 2021 году.

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Автор: Елена Коваленко