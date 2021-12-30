Ролик с "похищением Рождества" собирает миллионные просмотры.

В Сети распространили видео, на котором якобы Гринч похищает атрибуты праздника у детей, которые плохо вели себя перед праздниками.

Ролик разместила в Twitter пользовательница из Великобритании @erinellex.

Читайте также"Рождество отменили": британцы критикуют правительство за жесткий локдаун и выезжают из Лондона (видео)На видео, которое собрало почти 4 миллиона просмотров в Twitter и более 400 тысяч в TikTok, можно увидеть, как человек в костюме Гринча забегает в дом и забирает елку. Дети кричат и пытаются защитить праздничное дерево, но тщетно.

На этом похититель Рождества не остановился и украл также гирлянды, развешанные на улице.

"Это то, что я заставляю делать своего мужа, когда дети капризничают перед Рождеством", - написала автор ролика.

Примечательно, что не все оценили такое "наказание". Столкнувшись с критикой Эйрин написала:

"Если вы не считаете твиты смешными, то, пожалуйста, идите и займитесь своими делами, здесь слишком много дипломированных детских терапевтов".

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