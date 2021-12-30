В Сети распространили видео, на котором якобы Гринч похищает атрибуты праздника у детей, которые плохо вели себя перед праздниками.
Ролик разместила в Twitter пользовательница из Великобритании @erinellex.
Читайте также"Рождество отменили": британцы критикуют правительство за жесткий локдаун и выезжают из Лондона (видео)На видео, которое собрало почти 4 миллиона просмотров в Twitter и более 400 тысяч в TikTok, можно увидеть, как человек в костюме Гринча забегает в дом и забирает елку. Дети кричат и пытаются защитить праздничное дерево, но тщетно.
На этом похититель Рождества не остановился и украл также гирлянды, развешанные на улице.
"Это то, что я заставляю делать своего мужа, когда дети капризничают перед Рождеством", - написала автор ролика.
Примечательно, что не все оценили такое "наказание". Столкнувшись с критикой Эйрин написала:
"Если вы не считаете твиты смешными, то, пожалуйста, идите и займитесь своими делами, здесь слишком много дипломированных детских терапевтов".