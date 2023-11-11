Диетолог Крутика Нанавати назвала две категории продуктов, которые ни в коем случае нельзя выбирать на завтрак.

Завтрак очень часто называют самым важным приемом пищи. Он должен насытить человека после сна и дать энергию до самого обеда. В связи с этим очень важно правильно выбрать, что съесть.

Как рассказала диетолог Крутика Нанавати изданию She finds, существует две категории продуктов, которые ни в коем случае нельзя выбирать на завтрак. Они не дадут снизить уровень холестерина, избежать закупорки артерий и похудеть.

Во-первых, стоит избегать сладкие хлопья. Они просты и быстры в приготовлении, что важно, когда вы спешите. Однако их ежедневное употребление сопряжено с серьезными рисками для здоровья. Также не подходят другие готовые сладкие завтраки и каши быстрого приготовления.

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"Высокое содержание сахара не только способствует увеличению веса, но также может привести к воспалению кровеносных сосудов, создавая нагрузку на сердце", – говорит Нанаватти.

Также не подходят для завтрака пончики и выпечка. Если вы хотите сбросить килограммы и поддерживать оптимальное здоровье сердца, по возможности лучше держаться подальше от сладких и углеводных продуктов. Им не хватает питательных веществ, тогда как вредных - очень много.

"Выпечка и пончики, популярные варианты завтрака, наполнены трансжирами, сахаром и рафинированной мукой. Эти ингредиенты могут привести к увеличению веса и увеличить риск сердечных заболеваний", - пояснила диетолог.

Что есть на завтрак

По словам Нанавати, "создание хорошо сбалансированного завтрака с высоким содержанием клетчатки, нежирного белка и полезных жиров имеет решающее значение для контроля веса, укрепления здоровья сердца и улучшения общего самочувствия". Она рекомендует цельнозерновые тосты с авокадо и яйцами или миску овсянки со свежими фруктами и орехами.

"Эти альтернативы обеспечивают устойчивую энергию основными питательными веществами и способствуют здоровому питанию... Важно избегать продуктов для завтрака с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров, поскольку они могут иметь вредное влияние как на здоровье сердца, так и на попытки похудеть", - подытожила диетолог

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