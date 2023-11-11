Вывод был сделан после анализа.

Есть один вид хлеба, который может считаться самым полезным для вашего здоровья. И вам не обязательно идти на фермерский рынок, чтобы заполучить его.

Анализ показал, что козырные преимущества имеет особый вид цельнозернового хлеба на основе проросшей пшеницы.

Проросший хлеб - это тип хлеба, приготовленный из измельченных цельных зерен пшеницы, которые оставили во влажной среде до тех пор, пока они не прорастут.

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Согласно выводу диетолога, этот процесс поднимает питательность цельнозернового хлеба на новый уровень, так как он увеличивает способность организма усваивать питательные вещества.

Считается, что проросшая пшеница содержит немного больше витаминов, минералов и клетчатки, которая защищает организм от рака кишечника.

Хлеб из пророщенной пшеницы также можно назвать цельнозерновым, как и любой хлеб, приготовленный из таких зерен, как ячмень, овес и пшеница

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 14 суперпродуктов, которые нужно срочно добавить в свой рацион. Они советуют добавлять их в блюда, которые вы едите каждый день.

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