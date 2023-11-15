Хозяйки рассказали, чем отличаются эти два вида соли и, какой из них лучше использовать при готовке. При этом в Минздраве призвали не злоупотреблять этим продуктом.

Невозможно представить себе какую-либо кухню без соли. Есть несколько видов этого продукта, но самых распространенных два. Давайте разберемся, что лучше - морская соль или обычная.

Многих волнует вопрос, можно ли использовать морскую соль вместо обычной. Кулинары дают утвердительный ответ. Еще многие не знают, можно ли использовать морскую соль для готовки. Так вот, опытные хозяйки добавляют ее в воду при приготовлении овощей, риса, курицы, или супов, так как вкус растворенной морской соли неотличим от каменной.

Чем морская соль полезнее - ответ Минздрава

Тот факт, что морская соль является натуральной, не делает ее лучше поваренной. В Минздраве объяснили, что оба вида соли почти одинаковы, и основной их компонент - натрий. Поэтому сказать, какая соль полезнее морская или поваренная, невозможно, в связи с чем специалисты настоятельно рекомендуют просто не злоупотреблять ею.

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Чем отличается морская соль от йодированной

Основная разница - в количестве йода. Специалисты отметили, что доля йода в морской соли намного ниже, чем в йодированной, в которую специально добавляют йодид.

Так, исследование морской соли из двух десятков стран выяснило, что в ней содержится около 0,7 мг/кг йода, а в йодированной эта доля составляет 25-55 мг/кг.

В чем отличие морской соли от каменной

Первое отличие в источнике добычи. Морская появляется посредством испаренной морской воды, а обычную добывают в специальных шахтах. Также эти два вида отличаются внешне.

Однако, стоит помнить, что и морская и каменная соли состоят из хлорида натрия. Только у морской есть еще примесь серной кислоты, магния, кальция и калия. Бытует мнение, что морская соль пищевая опасна для организма, но это не так - просто она обладает небольшим слабительным эффектом. Поэтому, какую соль лучше использовать в пищу, решать именно вам.

Ранее УНИАН писал, почему чай пьют с солью.

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