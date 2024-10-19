Названы комнатные растения, которые любят зиму и слабое освещение - их "нельзя убить".

Комнатные растения часто требуют много ухода, включая полив, подкормку и пересадку. Определенные комнатные растения требуют меньше ухода по сравнению с другими, но определить, какие из них, может быть сложно. Об этом пишет Express.

Журналисты издания узнали у специалистов, какие комнатные растения "практически невозможно" убить владельцам и как за ними ухаживать.

Денежное дерево

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Кто сказал, что деньги не растут на деревьях? Это нельзя говорить буквально о денежном дереве, но считается, что оно приносит удачу тому, кто владеет этим растением.

Просто поливайте его каждую неделю и ставьте под прямой или частичный солнечный свет. Дереву также нужно много места для роста, и если оно нуждается в пересадке, весна - лучшее время для этого.

Мирная лилия

Если вы ищете роскошное комнатное растение, не требующее ухода, эксперты рекомендуют мирную лилию. Это, пожалуй, одно из растений, за которым проще всего ухаживать, она предпочитает яркий непрямой солнечный свет, но может переносить слабое освещение. Оно делает белый цветок привлекательным и таким, который может храниться неделями.

Он будет цвести в течение весны, но если за ним ухаживать, он может цвести дольше. Растение может быть чувствительным к водопроводной воде, поэтому, если возможно, поливайте его фильтрованной водой.

Растение-паук

По словам профессионалов, это одно из самых адаптивных и простых в выращивании комнатных растений. Вы можете забыть об этом растении, и оно все равно будет цвести в вашем доме.

Просто будьте осторожны, потому что если у вас есть коты, это растение является слегка галлюциногенным и у некоторых вызывает привыкание. Ухаживать за растением-пауком просто, не поливайте его чрезмерно и дайте ему высохнуть между поливами.

Дьявольский плющ

Это чрезвычайно популярное красивое растение, оно достаточно адаптивно, поэтому будет счастливо как дома, так и в тенистом открытом пространстве.

Ему понадобится немного непрямого солнечного света и немного воды, когда почва начнет высыхать.

Другие новости из мира растений

Как сообщал УНИАН, в муниципальных зданиях немецкого города Плеттенберг запретили кактусы. Это произошло после того, как мужчина укололся об кактус в школе. Пострадавшему даже понадобилась медицинская помощь.

Теперь в городе запрещено держать эти растения в ратуше, школах и детских садах.

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