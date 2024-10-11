У орхидей довольно хрупкие листья, поэтому с ними нужно быть особенно осторожными.

Неверно выбранное место для орхидеи может погубить растение очень быстро. Популярный создатель контента на YouTube - MissOrchidGirl - предостерегла цветоводов от размещения орхидей под прямыми солнечными лучами.

Девушка говорит, хрупкие листья орхидей могут сгореть всего за несколько часов, пишет express.

"Поместите их в яркой тени, пока не выясните, сколько прямого солнца нужно вашей орхидее, если вообще нужно", - советует эксперт.

Видео дня

По ее словам, не все орхидеи могут переносить солнечный свет, и некоторые виды более подвержены повреждению солнцем, чем другие.

Девушка предлагает новичкам размещать орхидеи в ярком, но затененном месте, пока они не узнают, сколько прямого солнечного света может выдержать их конкретная орхидея.

Помимо освещения, для выживания орхидей решающее значение имеет полив, говорит MissOrchidGirl. Вода, которая собирается между листьями, может привести к гниению.

Напомним, ранее эксперты объяснили, как правильно и часто поливать орхидею, чтобы она цвела годами. В частности, они говорят, что полив зависит от времени года, а график полива и хороший дренаж является жизненно важным для предотвращения загнивания корней.

Вас также могут заинтересовать новости: