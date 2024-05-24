Такие собаки из-за долгого отсутствия хозяина становятся тревожными и склонными к разрушению.

Потенциальные владельцы, желающие завести щенка, могут выбрать из более 220 пород собак, а также многочисленных смесей, так что есть над чем подумать, прежде чем выбрать себе нового лучшего друга.

Так, если вам нужна собака, которую можно оставить одну в доме, не создавая проблем, пока вы на работе или на прогулке, то портал Scotsman советует исключить следующие 10 пород из списка потенциальных питомцев, ведь они ненавидят одиночество.

1. Бишон фризе

Бишон фризе был выведен как идеальная ручная собака, а это значит, что он может почувствовать тревогу и покинутость, если у него не будет коленей, на которых можно свернуться калачиком в любое время. Тревога разлуки может стать вполне реальной проблемой для этой очаровательной и пушистой породы.

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2. Аффенпинчер

Аффенпинчер просто любит своего хозяина настолько, что ненавидит, когда он уходит. Оставьте их надолго одних, и по возвращении домой вы вполне можете застать беспорядок на ковре - стресс берет свое.

3. Бордер-колли

Бордер-колли - самая умная порода собак, а также одна из самых активных. Это означает, что им нужна постоянная стимуляция, и они просто не смогут сидеть в одиночестве. Если оставить их в одиночестве, они могут стать расстроенными и деструктивными.

4. Итальянская борзая

Миниатюрная итальянская борзая требует на удивление мало физических упражнений - одной пробежки в день должно быть достаточно, - поэтому они могут стать отличными питомцами для тех, кто хочет иметь домашнее животное, которое будет счастливо оставаться в доме большую часть времени. Однако не думайте, что из-за этого их можно оставлять надолго - в этом случае они могут стать раздражительными, шумными и даже агрессивными.

5. Йоркширский терьер

Йоркширские терьеры - это маленькие собачьи петарды, наполненные энергией, которую необходимо выплеснуть. Частым неожиданным результатом оставления йорка одного является то, что ваш питомец может попытаться прорыть себе путь, чтобы найти вас - через ковер или линолеум.

6. Французский бульдог

Французские бульдоги не очень любят проводить время на улице, но невероятно привязаны к своим хозяевам. Если дать им слишком много времени в одиночестве, они будут страдать психологически, развивая негативные черты характера.

7. Такса

Многие владельцы таксы ожидают, что их питомцы будут покладистыми щенками, которые с удовольствием поваляются на диване, пока они выходят из дома. Как они быстро обнаруживают, все обстоит с точностью до наоборот: среднестатистическая такса вымещает свое крайнее одиночество на мебели, коврах и даже стенах.

8. Китайская хохлатая

Китайская хохлатая - отличная собака для аллергиков из-за отсутствия шерсти. Они также чрезвычайно психологически чувствительны, у них легко развиваются проблемы с покинутостью, если вы постоянно выскакиваете на улицу без своего собачьего друга.

9. Фокс-терьер

Фокс-терьеры нуждаются в интеллектуальной стимуляции, чтобы оставаться счастливыми. Если лишать их этого регулярно, то можно ожидать, что они будут уничтожать все, что попадется им под лапу.

10. Пудель

Пудели всех размеров - игрушечные, миниатюрные и стандартные - испытывают сильный стресс, когда хозяин оставляет их одних. Они обязательно дадут вам знать об этом - будут лаять и выть, пока вы не вернетесь.

Ранее УНИАН писал о трех породах собак, которые живут дольше всех.

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