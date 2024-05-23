Представители одной породы чрезвычайно умные, поделились эксперты.

Есть порода собак, которая наделена умом, который острый, как бритва, - речь идет о пуделях.

Об этом сообщает The Scotsman, ссылаясь на данные экспертов. "Не позволяйте их кудрявым волосам и милому поведению вас обмануть - пудели имеют острый, как бритва, ум, уступая только бордер-колле. Все три размера - стандартный, миниатюрный и игрушечный - чрезвычайно умные, поэтому замечательные служебные и терапевтические собаки", - отмечается в материале.

Эксперты добавили, что когда дело касается интеллекта, то безусловно лучшей собакой является бордер-колли. "Их обычно используют для выпаса овец, но это только верхушка айсберга, когда речь идет об их интеллекте. Они могут выучить огромное количество слов и команд, а также могут выполнять широкий спектр работ и задач", - отмечается в материале.

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Кроме того, в топ-3 самых умных псов также входят золотистые ретриверы, которые также являются одними из самых дружелюбных пород собак. Эти псы могут быть и собаками-проводниками, и помогать людям во время поисково-спасательных работ.

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Ранее УНИАН узнал, представители каких пород собак больше всего вырастают. Эксперты поделились, что больше всего за время взросления может измениться английский спрингер-спаниель - псы этой породы со щенячьего до взрослого возраста могут вырасти более чем на 300%.

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