Для создания успешной пары важно учитывать, сколько лет партнерам.

Многие люди, выстраивая отношения, сразу определяют, какая у них разница в возрасте. Считается, что слишком молодые влюбленные не смогут построить удачный союз, как и люди, у которых большой промежуток в годах. Правда ли это - читайте на УНИАН.

Какая идеальная разница в возрасте - точный ответ

Многие психологи в один голос говорят, какая нормальная разница в возрасте - специалисты называют диапазон в 2-5 лет. Объясняется это схожестью интересов, похожим мировоззрением, целями и планами, а также принадлежностью к одному и тому же поколению.

Когда разница в возрасте составляет 2, 3, 4 и 5 лет - это, как правило, указывает на идентичность партнеров в глобальных жизненных целях. Конечно, вкусы, взгляды и приоритеты могут отличаться, но, в целом, у такой пары больше шансов на успех, чем у других.

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Какая разница в возрасте неблагоприятна для отношений

Если мы уже разобрались, какая разница в возрасте допустима, то важно и понять, в каком случае отношения или брак вряд ли окажутся удачными. Те же психологи утверждают, что если один из партнеров старше на 7-10 лет и больше, то это плохой "звоночек". К примеру, разница в возрасте 20 лет точно приведет к разногласиям.

Как правило, причиной становятся разные взгляды, привычки, круг общения, цели, планы и даже состояние здоровья. Иногда более молодому партнеру может быть стыдно показывать своего избранника друзьям, знакомым и родителям или из-за опасений в осуждении, или из-за слишком большой пропасти между партнером и приятелями.

Какая разница в возрасте самая хорошая - формула

Удивительно, но понять, сколько допустимая разница в возрасте между супругами, можно с помощью математики. Есть простая формула - половина вашего возраста плюс 7 (для понимания нижнего диапазона) и ваш возраст минус 7, умножить на два (для понимания верхнего диапазона).

По этим расчетам получается, что если девушке 30 лет, то ее избраннику должно быть минимум 22 и максимум 30, хотя, конечно, в реальной жизни такие расчеты не работают - как правило, девушки выбирают себе мужчин минимум на 3-5 лет старше, а мужчины предпочитают более молодых избранниц.

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