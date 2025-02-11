Эти полезные свойства легко зарекомендуют йогурт среди людей, которые еще не употребляют его.

Многие любят йогурт. Это один из самых популярных молочных продукт, который получают путем ферментации молока с использованием бактериальной закваски.

Бактерии ферментируют лактозу (натуральный сахар в молоке) и вырабатывают молочную кислоту. Это приводит к свертыванию белков в молоке, придавая йогурту характерный кисловатый вкус и текстуру. Йогурт обладает множеством полезных свойств для здоровья, пишет VeryWell Eating.

Улучшает пищеварение

Йогурт известен своими полезными свойствами для пищеварительной системы благодаря содержащимся в нем бактериальным культурам. Многие виды йогурта содержат пробиотики – полезные бактерии, улучшающие здоровье кишечника.

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Люди с синдромом раздраженного кишечника могут заметить улучшение симптомов при регулярном употреблении йогурта. Кроме того, пробиотики в йогурте могут облегчить симптомы хронической диареи или запора.

Поддерживает здоровье костей

Йогурт хоть и не содержит витамин D в естественном виде, но может быть обогащен им. А витамин D, в свою очередь, помогает организму усваивать кальций, а также улучшает иммунитет и снижает риск сердечных заболеваний.

Снижает кровяное давление

Регулярное употребление йогурта может улучшить работу сердца и снизить артериальное давление. Большинство видов йогурта содержат витамины группы B, такие как витамин B12 (кобаламин) и витамин B2 (рибофлавин), которые защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и снижают риск врожденных дефектов нервной трубки.

Йогурт также содержит фосфор, магний и калий – минералы, которые помогают регулировать кровяное давление и обмен веществ.

Снижает воспаление

Кроме того, пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут укреплять иммунную систему за счет снижения воспаления.

При этом употребление йогурта лучше избегать тем людям, которые страдают из-за непереносимости лактозы, аллергии на молоко или диебета.

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