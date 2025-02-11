Влияние этих специй на индекс массы тела и жировые отложения было подтверждено множеством исследований.

В основном мы используем специи, чтобы улучшить вкус того или иного блюда. Но исследования показывают, что некоторые из них могут влиять на процесс снижения веса, ускоряя обмен веществ, снижая аппетит и способствуя сжиганию жира.

При этом важно помнить, что они сами по себе не дадут мгновенного результата. Их нужно использовать лишь как дополнительный инструмент в похудении, пишет VeryWell Health.

Красный перец (кайенский)

Капсаицин — это основной биоактивный компонент кайенского перца. Некоторые исследования показывают, что капсаицин может кратковременно снижать аппетит и способствовать потере жира, но конкретные исследования по кайенскому перцу пока ограничены.

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Некоторые исследования предполагают, что капсаицин ускоряет метаболизм жиров и углеводов, увеличивает количество сжигаемых калорий, стимулирует термогенез (внутренний процесс сжигания жира) и повышает чувство насыщения, снижая количество потребляемой пищи.

Однако требуется больше исследований, чтобы понять механизм действия капсаицина именно в кайенском перце. К примеру, в одном исследовании 2017 года люди, принимавшие 6 мг капсаицина в день в течение 12 недель, показали лучшие результаты по снижению индекса массы тела (ИМТ), веса и окружности талии по сравнению с теми, кто получал плацебо.

Чеснок

Некоторые исследования показывают, что содержащийся в чесноке серосодержащий компонент аллицин обладает антиожирительными свойствами, однако результаты противоречивы.

Исследование 2021 года показало, что у людей, потреблявших чеснок, уменьшилась окружность талии, но значительных изменений в массе тела и ИМТ не наблюдалось. В другом исследовании женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ), принимавшие чесночные добавки, показали снижение веса, ИМТ и окружности талии.

Еще одно исследование на людях с метаболическим синдромом показало, что употребление сырого измельченного чеснока дважды в день в течение четырех недель привело к уменьшению окружности талии, а также снижению высокого кровяного давления и уровня триглицеридов.

Однако в исследовании с участием женщин с ожирением, группа, принимавшая аллиум в течение двух месяцев, показала значительное снижение веса, окружности талии и бедер, а также ИМТ. Но в группе, принимавшей плацебо, также наблюдалось снижение веса, что затрудняет определение точного эффекта аллиума.

Пажитник

Высокое содержание клетчатки в пажитнике может способствовать снижению аппетита и переедания, что в свою очередь помогает снижению веса. Однако достоверных доказательств эффективности пажитника для похудения нет.

В небольшом исследовании с участием девяти женщин с избыточным весом участницы выпивали чай с фенхелем, пажитником или плацебо перед обедом. Женщины, которые пили чай с пажитником, сообщали о меньшем чувстве голода и большей сытости, но это не повлияло на общее потребление калорий.

Черный перец

Черный перец содержит пиперин, алкалоид, обладающий антиоксидантными свойствами и потенциально способствующий снижению веса.

В исследовании с участием 16 человек напиток на основе черного перца увеличивал чувство насыщения и снижал аппетит.

Корица

Во всех видах корицы содержится соединение коричный альдегид, которое обладает свойствами, которые могут способствовать снижению веса.

Исследования показывают, что добавление корицы в рацион может значительно повлиять на такие показатели ожирения. Особенно выраженные эффекты наблюдались у людей старше 50 лет и у тех, чей индекс массы тела превышал 30.

Куркума

Куркумин связан с множеством процессов, способствующих снижению веса, если употреблять его в количестве от 70 до 2400 мг в день в течение 4–36 недель.

Имбирь

Основные активные вещества в имбире — гингеролы и шогаолы — могут влиять на сжигание калорий и чувство насыщения.

Метанализ 14 исследований 2019 года показал, что добавление имбиря в рацион снижает массу тела, соотношение талии к бедрам и уровень сахара в крови натощак.

Тмин

Некоторые исследования показывают, что тмин тоже может способствовать снижению веса, хотя для серьезного заявления об этом нужно больше данных.

Тем не менее, в исследовании с 72 участниками, те, кто принимал тмин с лаймом, показали более выраженное снижение веса и ИМТ по сравнению с группами, которые принимали только тмин или плацебо.

Кардамон

Многим известно, что кардамон обладает противовоспалительными свойствами, которые, в частности, могут оказывать влияние на снижение веса. Однако исследований на людях на текущий момент недостаточно.

Исследование на мышах показало, что кардамон помогает поддерживать мышечную массу и снижать жировую массу за счет регулирования аппетита и улучшения энергетического обмена.

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