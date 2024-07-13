Не все закуски подавляют аппетит или помогают избавиться от лишнего веса.

Мы все любим время от времени перекусывать. Но не все закуски подавляют аппетит или помогают избавиться от лишнего веса. Об этом пишет Health Digest.

Авторы ссылаются на исследование, опубликованное MedicalNewsToday. Так, по данным диетологов, одно яйцо содержит менее 80 калорий, но при этом содержит шесть граммов мощного белка, который, как известно помогает людям оставаться сытыми дольше.

"Однако белок - не единственное питательное вещество в яйце, которое делает его более разумным выбором для перекуса, чем другие, которые не так насыщены питательными веществами. Яйца также содержат жир. Жир может дополнительно насытить вас, когда вы чувствуете тошноту, уменьшая вероятность чувства голода перед следующим приемом пищи. ... Жиры остаются в желудке и кишечнике еще долго после того, как другие питательные вещества исчезают", - говорится в статье. Видео дня

Кроме того, ученые связывают употребление белка с потерей веса. Как показало исследование The Journal of Nutrition 2012 года, регулярное ежедневное потребление белка уменьшало склонность людей продолжать набирать вес.

Подобным образом в исследовании 2014 года от Nutrition & Metabolism было отмечено, что потребление в умеренных количествах продуктов с высоким содержанием белка может улучшить чувство сытости, а также ускорить метаболизм организма путем усиления "термического эффекта".

"Употребление продуктов, богатых белком, может быть ключом к сохранению здоровой и низкокалорийной диеты в течение всего дня. Другими словами, употребление яиц раньше может помешать соблазну позже перекусить менее питательными закусками. Хотя сами по себе сваренные вкрутую яйца не позволят вам достичь нужного веса, они являются привлекательным и доступным дополнением к полноценной диете", - резюмируют авторы.

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