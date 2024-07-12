Эти специи легко можно включить в повседневный рацион.

Хроническое воспаление является скрытой причиной многих серьезных заболеваний, включая болезни сердца, диабет и аутоиммунные расстройства. У людей, страдающих болями в суставах и артритом, воспаление может усугубить симптомы и существенно повлиять на качество жизни. Включение противовоспалительных продуктов в свой рацион — мощный способ борьбы с этой проблемой естественным путем. Комплексный диетолог Дженн рассказала порталу SheFinds о лучших противовоспалительных специях, которые она использует для укрепления здоровья кишечника и борьбы с воспалениями.

Имбирь

Имбирь возглавляет список противовоспалительных специй, рекомендованных Дженн. Она отмечает, что имбирь обладает антибактериальными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами". Имбирь — универсальная специя, которую можно легко включить в свой повседневный рацион.

Диетолог рекомендует добавлять имбирь– молотый или корень - в чай. Его также можно добавлять в смузи, супы и рагу, жаркое.

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Куркума

Следующей в списке Дженн идет куркума, еще одна мощная противовоспалительная специя. Куркума известна активным соединением куркумином, противовоспалительное действие которого тщательно изучалось.

Дженн рекомендует добавлять куркуму в батат, потому что она не меняет его цвет". Чтобы максимизировать усвоение куркумы, диетолог предлагает добавить щепотку черного перца. Пиперин в черном перце повышает биодоступность куркумина, делая его более эффективным в уменьшении воспаления и боли.

Куркуму также можно добавлять в рис, карри и супы, а также приготовить "золотое молоко", смешав куркуму с теплым молоком (натуральным или растительным), щепоткой черного перца и подсластителем по вашему выбору.

Ранее УНИАН рассказывал о пользе корицы для здоровья. Так, она может снизить уровень сахара и холестерина в крови, а также уменьшить воспаления, но употребление больших доз этой пряности может иметь неблагоприятные последствия.

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