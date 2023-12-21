Если одиночество делает вас несчастным, вы неверно понимаете значение отношений в жизни человека.

Иногда мы сами себе можем быть злейшим врагом, саботировать собственное счастье негативными привычками и моделями мышления. Особенно к самоугнетению склонны одинокие люди.

Итак, если вы одиноки и постоянно недовольны своей жизнью, возможно, пришло время присмотреться к тому, что вы делаете, что мешает вашей радости. Издание Hack Spirit приводит перечень из 9 вредных моделей мышления, от которых стоит избавиться:

1) Перестаньте сравнивать себя с другими

Есть пагубная привычка, к которой многие из нас склонны, особенно в эпоху социальных сетей, и это привычка сравнивать себя с другими. Очень легко смотреть на друзей, родственников или даже незнакомцев в Интернете, состоящих в отношениях, и чувствовать, что вы что-то теряете. Это билет в один конец, чтобы чувствовать себя несчастным.

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Реальность такова, что путешествие у всех разное. Когда дело доходит до отношений или одиночества, нет правильного или неправильного. У обоих есть свои уникальные преимущества и проблемы. Так что сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливым прямо сейчас.

2) Перестаньте думать, что только отношения сделают вас счастливым

Одинокие люди часто рассуждают так, будто счастливое время их жизни наступит лишь тогда, когда в их жизни кто-то появится и сделает все идеальным. Но это ошибочный шаблон мышления хотя бы потому, что он завышает ожидания от будущего партнера и не позволяет быть счастливым сейчас.

Радость в жизни надо искать в повседневности – хобби, отдыхе и тому подобное. Такое самоудовлетворение и радость не исчезнут, когда вы вступите в отношения, а только усилят их.

3) Перестаньте пренебрегать дружбой

Люди с крепкой дружбой счастливее, независимо от того, находятся они в романтических отношениях или нет. Однако некоторые люди в погоне за романтическими отношениями пренебрегают друзьями.

На самом деле, друзья предлагают поддержку, дружеские отношения и чувство вовлеченности, что делает вас эмоционально более удовлетворенным. Они также могут дать другую перспективу, помочь нам пережить трудные времена и добавить веселья и удовольствия в жизнь.

4) Перестаньте слишком много думать

У всех нас есть тенденция время от времени переосмысливать вещи, и когда вы одиноки, это часто означает анализ прошлых отношений или волнение о будущем. Но правда в том, что чрезмерное мышление приводит только к стрессу, беспокойству и несчастью. Это заставляет нас застрять в прошлом или беспокоиться о будущем, а не позволяет нам наслаждаться настоящим моментом.

Поэтому вместо того, чтобы тратить бесконечные часы на повторение старых разговоров в своей голове или воображение сценариев будущих отношений, попробуйте сосредоточиться на здесь и сейчас. Практикуйте внимательность, занимайтесь тем, что вам нравится, и помните, что одиночество – это нормально.

5) Не игнорируйте свои интересы

Быть одиноким - идеальное время, чтобы заново открыть для себя старые хобби, исследовать новые интересы и погрузиться в свои увлечения. Тем не менее, часто мы можем быть настолько увлечены своим одиноким статусом, что забываем заниматься любимым делом.

Рисование, путешествия, писательство, кулинария или любое другое занятие, которое зажигает ваше сердце - не сдерживайтесь! Это не только принесет вам счастье и удовлетворение, но и сделает вас более развитым человеком, который будет привлекателен для потенциальных партнеров.

6) Не будьте строги к себе

Иногда одиночество может вызвать чувство неуверенности в себе или незащищенности. Вы можете поймать себя на том, что думаете, что с вами что-то не так или почему вы все еще одиноки, а другие находятся в отношениях.

Но послушайте: то, что вы одиноки, не делает вас менее ценным, менее привлекательным или менее замечательным. Это не отражение вашей ценности. У каждого свое уникальное путешествие. Быть одиноким - это просто глава в вашей жизни, а не вся книга.

7) Не избегайте одиночества

Некоторые люди, чтобы не чувствовать одиночество, забивают все свое свободное время ненужными делами и встречами. Но избегать одиночества - все равно что убегать от себя. Это отказ противостоять собственным мыслям, чувствам и эмоциям.

Время, проведенное в одиночестве, может невероятно обогатить. Это дает пространство для саморефлексии и самопонимания. Это позволяет вам чувствовать себя комфортно в собственном присутствии, что является бесценным навыком.

Если вы постоянно бегаете от одного светского мероприятия к другому, постарайтесь немного замедлиться. Проведите некоторое время в одиночестве. Прислушивайтесь к своим мыслям, признавайте свои чувства и познайте себя лучше. Вы можете просто обнаружить, что ваша собственная компания вам нравится больше, чем вы думали.

8) Не бойтесь будущего

Страх перед неизвестным может парализовать, и когда вы одиноки, будущее может казаться очень неопределенным. Но правда в том, что никто не знает, что принесет будущее. Волнение по поводу этого ничего не изменит и определенно не сделает вас счастливым.

Вместо того, чтобы бояться будущего, примите настоящее. Празднуйте там, где вы сейчас находитесь. Ваши текущие достижения, проблемы, которые вы преодолели, рост, который вы испытали, – все это то, чем вы можете гордиться.

9) Не отождествляйте отсутствие отношений с одиночеством

Самое главное заблуждение состоит в том, что отсутствие партнера автоматически означает, что вы одиноки. Да, одиночество может возникнуть из-за отстуствия отношений, но оно также может возникнуть и в отношениях. Одиночество не связано с тем, один вы или в браке, это чувство оторванности от других, а иногда и от самого себя.

Быть вне отношений на самом деле может быть отличной возможностью установить глубокую связь с собой и другими. Это время для самопознания, любви к себе и личностного роста.

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