Оказывается, о характере человека может рассказать даже тюбик зубной пасты - пройдите этот тест по картинкам и проверьте, совпадает ли у вас.

Старая поговорка "Привычки делают человека" - очень даже справедлива. Ведь личность - это не что иное, как длинная цепочка привычек и жизненных решений. Замечали ли вы, что делаете что-то непроизвольно, например, складываете одежду одним и тем же способом или пьете воду в одно и то же время? Эти и другие привычки - даже то, как вы выдавливаете зубную пасту - могут многое рассказать о вас. Этот тест на личность раскроет, насколько вы упрямы, импульсивны, беззаботны или артистичны.

Как вы выдавливаете зубную пасту - тест на личность и характер

1. Вы выдавливаете пасту сверху тюбика

Если вы выдавливаете зубную пасту сверху, возле самого колпачка, то вы по своей природе - довольно упрямы, но в то же время самостоятельны и целеустремлены.

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Что говорит о вас тюбик:

вам сложно доверять другим;

вы готовы добиваться своей цели любыми средствами;

вы волевой человек, но в то же время склонны к негативу;

для вас лучше все сделать самому, чем полагаться на других;

вы можете быть манипулятором и использовать других для достижения успеха.

Это вовсе не значит, что вы безжалостный человек - просто вы живете по своим правилам и хотите для себя хорошей жизни, которая будет вам в удовольствие.

2. Вы выдавливаете пасту снизу тюбика

Если вы начинаете выдавливать пасту с самого низа тюбика, а затем по мере использования пасты складываете его, то это говорит о вашей некоей уникальности. На самом деле это - идеальный способ выдавливания зубной пасты, но большинство людей им не пользуются.

Что говорит о вас тюбик:

вы - перфекционист и очень организованный человек;

рассудительны до мелочей и находите творческие пути решения проблем;

вы не тратите свои ресурсы впустую и используете их по максимуму для выполнения работы;

вы очень скрупулезны и ведете схожий образ жизни, полный тщательного планирования и организации, спешка или импульс - это не про вас, и вы уверены, что спонтанность порождает только проблемы.

В тоже время вы очень трудолюбивы и надежны.

3. Вы выдавливаете пасту из любого места на тюбике

Замечено, что большинство людей подсознательно выдавливают зубную пасту из одного и того же места, но есть и такие, которые могут выдавливать ее откуда угодно.

Что говорит о вас тюбик:

вы обладаете ярко выраженной индивидуальностью и своеобразной точкой зрения на мир;

вы любите искусство и обладаете творческим складом ума, умеете находить красоту в самых обыденных вещах;

в то же время по своей природе вы можете быть довольно беспорядочным, и да - вам трудно быть пунктуальным и аккуратным;

вы не любите планировать и цените спонтанность.

А еще вы - очень оптимистичны и живете как свободная птица, готовая в любой момент отправиться в путь или заняться чем угодно и где угодно. Но в то же время склонны к перепадам настроения и импульсивны.

4. Вы выдавливаете пасту из середины тюбика

Поспешим обрадовать: если вы выдавливаете зубную пасту из середины, то вы относитесь к большинству людей на планете.

Что говорит о вас тюбик:

вы - человек, который хорош во всем, но в то же время постоянно пытаетесь найти то, что у вас получается лучше всего;

вы живете независимой, но общительной жизнью, полной суеты;

возможно, вы не самый организованный человек, но зато очень выносливый - если сталкиваетесь с проблемой, то обязательно решаете ее.

Кроме всего этого, у вас приятный характер и много близких друзей. Вы любите общаться и умеете сохранить баланс между своей жизнью и эмоциями.

5. Вы выдавливаете пасту так, будто тюбик нетронут

Если ваш тюбик зубной пасты выглядит так, будто он не начат, хотя на самом деле он наполовину пуст, то вы - поистине уникальный человек.

Что говорит о вас тюбик:

вы любите погрузиться в раздумья и обладаете живым воображением;

вы часто мечтаете и очень артистичны, другим кажется, что вы живете в совершенно ином мире внутри своего сознания;

вы чувствительны, щедры, беззаботны и нежны, иногда бываете излишне откровенны, но всегда внимательны к чувствам других людей.

Если вы вдруг не нашли свой тюбик - не расстраивайтесь. Судя по всему, вы слишком уникальный человек, чтобы попасть в одну из этих пяти категорий, и, возможно, ваша личность - это смесь двух или более типов.

Если вам понравился этот причудливый тест на личность, то поделитесь им с другими - проверьте, совпадает ли у них.

Ранее мы публиковали тест на характер, который раскрывает тайные желания по оптической иллюзии.

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