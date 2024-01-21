Голубой сыр имеет свои преимущества для здоровья, но его следует употреблять в умеренных количествах из-за высокого содержания жира, натрия и калорий.

Сыр с голубой плесенью известен своим ароматом и вкусом во всем мире, но он также имеет ряд преимуществ для вашего здоровья. Этот сыр происходит из французского города Рокфор и включает в себя такие сорта, как горгонзола, стилтон и камбозола. Во время созревания сыра на его поверхности делают небольшие отверстия, позволяющие бактериям Penicillium Roqueforti расти и образовывать характерные голубые прожилки. В целом сыр с плесенью нетоксичен и безопасен для человека, в отличие от других сортов сыра с плесенью. Он является отличным источником кальция и других полезных для вашего здоровья минералов.

Издание HealthShots рассказало обо всех преимуществах этого сыра и указало на возможные побочные эффекты от его употребления.

1. Способствует здоровью сердца

Включив сыр с плесенью в свой рацион, вы можете снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, опубликованное в журнале Scientific World Journal, указывает на то, что люди, которые регулярно едят сыр с плесенью, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых проблем по сравнению с теми, кто этого не делает. Помимо предотвращения тромбообразования в венах и артериях и воспаления артерий, голубой сыр также снижает уровень холестерина.

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2. Борется с артритом

Противовоспалительные свойства голубого сыра помогают уменьшить воспаление суставов и облегчить боль при артрите. Включение голубого сыра в свой рацион может как предотвратить, так и помочь в лечении артрита.

3. Улучшает память

Питательные вещества голубого сыра помогают улучшить память и предотвратить ее потерю. Употребление голубого сыра улучшает работу клеток мозга.

4. Хороший источник фосфора

Фосфор содержится в большом количестве в голубом сыре. Этот минерал необходим для многочисленных важных процессов в организме, а также для поддержания крепких костей и зубов.

5. Обладает противовоспалительными свойствами

Большинство людей сегодня страдают от воспаления, которое является серьезной проблемой, которая может быть фатальной, если ее не лечить. Голубой сыр обладает противовоспалительными свойствами. Как следствие, он помогает организму бороться с многочисленными воспалительными процессами.

6. Богат молочным белком

Люди с непереносимостью лактозы, которые не могут употреблять молоко, могут получить необходимый белок, употребляя голубой сыр, в состав которого входит молочный белок.

7. Здоровье зубов

Молоко богато кальцием, который способствует здоровью костей, здоровью зубов, особенно зубной эмали, сокращению мышц и передаче нервных импульсов.

Побочные эффекты от употребления голубого сыра

Сыр с плесенью содержит много жиров, особенно насыщенных, поэтому он может увеличить риск повышения уровня холестерина, если не употреблять его в умеренных количествах. Он также содержит много натрия. Высокое потребление натрия может привести к риску многих проблем со здоровьем, таких как высокое кровяное давление, проблемы с почками, задержка воды, отек.

Из-за наличия лактозы (натурального молочного сахара) может быть плохой идеей для людей с непереносимостью лактозы. Также люди, имеющие аллергию на пенициллин или любую плесень, могут быть в группе риска.

Ранее УНИАН рассказывал, что происходит с вашим телом, когда вы едите твердый сыр каждый день.

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