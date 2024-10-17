Приготовить пюре или картофель в мундире несложно, если знать нюансы.

Кажется, что нет ничего проще, чем сварить картошку, но нет - такой легкий, на первый взгляд, процесс, имеет свои нюансы. Немногие украинцы знают, как варить картошку на пюре или в мундире, чтобы она получилась действительно вкусной.

Как варить картошку пюре

Очищенный картофель можно использовать для приготовления пюре, но важно знать, как варить картошку в кастрюле, а точнее, из какого материала использовать емкость, чтобы не "убить" вкус корнеплода. Опытные повара говорят, что для приготовления такого гарнира есть только один оптимальный вариант - эмаль.

Даже не сомневайтесь в том, можно ли варить картошку в эмалированной кастрюле, если у вас в хозяйстве нашлась только такая посуда. Смело берите ее, но убедитесь, что расстояние от воды до крышки составляет около 3 см. Это позволит картофелю вариться правильно, держать температуру и не разваливаться.

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Также запомните, нужно ли накрывать картофель при варке - да, это необходимо делать всегда и обязательно, так как при такой технологии он и сварится быстрее, и сохранит все свои полезные свойства. Убирать крышку, пока не закончился процесс готовки, нельзя - это напрямую повлияет на вкус гарнира.

Как варить картошку в мундирах

Картофель, сваренный в кожуре, нравится многим украинцам - он имеет неповторимую

мягкую текстуру, аромат и вкус. Считается, что наука о том, как варить картошку в мундире, не требует никаких специальных знаний, но это не так. Для того чтобы клубни остались целыми, не треснули и не были слишком крахмальными, необходимо учесть базовые правила.

Во-первых, изначально лучше выбирать сорт, в котором нет крахмала, иначе вы обязательно его почувствуете во время обеда. Во-вторых, можете перед варкой проткнуть корнеплоды вилкой - так вы получите гарантию, что картофель не развалится.

Учтите, можно ли варить картошку в алюминиевой кастрюле - кулинары полагают, что никакого запрета на емкости из этого материала для варки картофеля в мундире нет, в отличие от правил о том, как варить картошку для пюре. Единственный нюанс может возникнуть с состоянием самой кастрюли - если вы плохо вымоете корнеплоды перед варкой и недостаточно тщательно уберете грязь, все эти отложения потом останутся на внутренних стенках емкости и, естественно, попадут под кожуру картошки. Так что, если собираетесь готовить картофель в мундире, обязательно мойте его с щеткой.

Еще один секрет таится в воде - вы должны налить столько жидкости, сколько понадобится, чтобы она покрывала картофель примерно на 2 пальца. Кстати, исходя из этой же логики выбирать кастрюлю необходимо правильно - картошка в ней не должна плавать. Корнеплоды лучше уложить плотно, но так, чтобы им не было тесно. После того как все эти шаги будут проделаны, картофель нужно поставить на плиту, а воду довести до кипения. И только после закипания убавить огонь до минимума и накрыть кастрюлю крышкой. Именно такая последовательность действий обеспечит вам идеальное блюдо.

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