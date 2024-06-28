Джастин Маск дала несколько полезных советов для раскрытия потенциала.

Джастин Маск, которая восемь лет была замужем за американским миллиардером Илоном Маском, дала несколько советов, как можно стать настолько же успешными и богатыми, а также эффективно справляться со стрессом и неудачами, способными "сломать большинство людей", пишет Forbes.

Она считает, что такие личности, как Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск - экстремальные и одержимые.

"Чрезвычайный успех является результатом экстремальной личности и достигается за счет многих других вещей… Чтобы быть богатым, успешным и вести отличный образ жизни… будьте одержимы", - отметила Джастин Маск, Видео дня

Также, по ее словам, немаловажно максимально использовать то, что делает вас вами.

"Это люди со смелыми взглядами, которые используют свой особый набор уникальных и сильных сторон… Они трансформируют слабые стороны таким образом, чтобы создать дополнительные преимущества… Они ищут партнерства с людьми, которые преуспевают в тех областях, где у них нет никакого таланта", - добавила Джастин Маск.

И самое главное, что касается стресса и неудач, то, по ее словам, для Илона Маска речь идет не о том, чтобы их избегать или приуменьшать, их необходимо переосмысливать:

"Следуйте за своими навязчивыми идеями, пока не начнет проявляться большая серьезная и сложная проблема, желанием решить которую вы одержимы… Играйте в долгую игру, потому что на поиск этой проблемы могут уйти годы… Они не боятся неудачи или боятся, но все равно двигаются вперед".

Как добавила Джастин Маск, успешные люди переживают впечатляющие и часто публичные неудачи, но они находят способ переосмыслить ситуацию так, чтобы она сыграла в плюс.

Пересмотрите то, что вы считаете стрессом, расширьте свою зону комфорта и стремитесь к достижениям и совершенству, а не к драме и беспорядкам. Примите тот факт, что проблемы и трудности будут продолжать возникать на вашем пути, когда вы строите свой бизнес, расширяете аудиторию и границы своего потенциала, пишет Forbes.

Напомним, ранее были названы 7 признаков того, что в будущем вы разбогатеете.

Вас также могут заинтересовать новости: