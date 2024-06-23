Мужчина скрывал рождение еще одного ребенка.

Американский миллиардер и основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск снова стал отцом. У 52-летнего мужчины родился 12 ребенок. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Оказалось, что ребенок появился на свет еще в начале 2024 года, однако многодетный отец держал эту информацию в тайне. Матерью младенца, по словам анонимных источников, стала Шивон Зилис, которая является директором по специальным проектам одной из компаний Илона. Какого пола ребенок и как его назвали - пока неизвестно.

Также отмечалось, что это не первый совместный ребенок пары.

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Что известно о детях Илона Маска

У Илона Маска 10 признанных биологических детей от трех разных женщин. Первая жена Джастин родила ему 5 сыновей. Позже у него начался роман с канадской певицей Греймс. У пары родилось двое детей: мальчик и девочка с оригинальными именами X Æ A-Xii (читается "экс Эш Эй-Твелв") и Экса Дарк Сидерель. В 2021 году появилась информация о рождении двойни от канадской певицы Клэр Буше.

В прошлом году стало известно, что у Илона родился десятый ребенок, которого назвали Техно Механикус. Поговаривали, что мужчина воспользовался услугами суррогатного материнства.

Напомним, ранее Илон Маск возмутил украинцев новым заявлением о войне.

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