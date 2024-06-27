Богатые люди не боятся идти на просчитанный риск и стойко переносят неудачи.

Путь к богатству - это не только упорный труд и экономия копеек. Это еще и образ мышления, привычки и отношение к жизни. Как пишет HackSpirit, в чертах характера богатых людей обнаруживаются некоторые общие закономерности. Так что если обладаете такими особенностями - это хороший индикатор того, что вы на пути к огромному банковскому счету.

1) Вы ставите перед собой цели

Психологи часто отмечают, что будущие миллионеры, как правило, ставят перед собой большие цели. Речь идет не только о финансовых целях. Речь идет о постановке целей во всех сферах жизни - карьере, личностном росте, фитнесе и так далее. Именно такой целеустремленный подход часто отличает богатых людей от остальных.

2) Вы не боитесь идти на просчитанный риск

Психологи утверждают, что богатые люди часто имеют эту общую черту. Они не боятся идти на просчитанный риск, когда дело касается их денег. Они понимают, что, хотя всегда есть вероятность неудачи, есть и потенциал для значительного вознаграждения.

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3) Вы понимаете силу отложенного удовольствия

В конце 1960-х годов психолог Уолтер Мишель провел тест, в ходе которого группе детей дали по одной зефирине и пообещали еще одну, если они смогут подождать 15 минут, не съев первую. В ходе последующих исследований дети, которые смогли дождаться второй зефирки, оказались более успешными в жизни.

Способность откладывать удовольствие, не поддаваться соблазну получить немедленное вознаграждение в пользу более ценного или более существенного вознаграждения позже - черта, часто встречающаяся у состоятельных людей. Она связана с экономией денег, грамотным инвестированием и принятием продуманных решений о расходах.

4) Вы учитесь всю жизнь

Состоятельные люди понимают, что образование не заканчивается после окончания школы. Они стремятся учиться всю жизнь и постоянно ищут возможности расширить свои знания и навыки. А чем больше у вас знаний и навыков, тем лучше вы подготовлены к использованию возможностей и принятию разумных решений - финансовых или иных.

5) Вы стойко переносите неудачи

Богатые люди не считают неудачу концом пути. Напротив, они рассматривают ее как ступеньку на пути к успеху.

6) Вы окружаете себя успешными людьми

Состоятельные люди понимают, как важно иметь сильную социальную сеть. Они стараются окружать себя успешными, позитивными людьми, которые вдохновляют их, бросают им вызов и подталкивают к совершенствованию.

7) Вы верите в себя

В основе всего этого лежит глубокая вера состоятельных людей в свои силы. Они верят в свои навыки, свои решения и свой потенциал успеха. Эта вера в себя очень сильна, потому что она подпитывает упорство и стремление. Она заставляет их двигаться вперед, даже когда путь становится трудным.

Ранее УНИАН писал о 5 малоизвестных стратегиях, которые помогут вам стать богатым.

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