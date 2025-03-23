Ученые провели эксперимент, как собаки влияют на стресс у студентов.

Ученые доказали, что игра с собакой всего 15 минут может облегчить стресс. Об этом пишет Earth, ссылаясь на соответствующее исследование Университета Чианг Май в Таиланде.

Исследователи проверили, как собаки влияют на уровень стресса у студентов, измеряя у последних частоту сердечных сокращений и уровень кортизола в слюне до и после общения с собакам.

Издание пояснило, что стресс - это ощущение психического напряжения, вызванного трудными ситуациями, и оно может истощить нашу энергию, прежде чем мы это осознаем. Со временем стресс может нанести вред даже физическому здоровью. А кортизол - это гормон, который повышается, когда мы напряжены, и снижается, когда расслаблены. Снижение его может способствовать лучшей работе сердца и более чёткому мышлению.

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Проводя такие исследования, ученые наблюдали значительное снижение показателей как физического, так и эмоционального стресса после окончания сеанса общения с животными. В частности, уровень стресса у студентов снижался на 33,5% после общения с собакой.

"Даже короткое общение с собаками может значительно снизить уровень стресса среди студентов университетов", - подытожили исследователи.

Они отметили, что гормоны стресса и у самих собак падают, что свидетельствует о взаимных преимуществах.

Важно и то, что ни одна из шести использованных в исследовании собак не была сертифицированным терапевтическим животным. Одного их дружелюбного характера было достаточно, чтобы помочь людям.

Издание рассказывает, что некоторые университеты начали организовывать встречи с собаками во время выпускных экзаменов, чтобы дать возможность истощенным студентам отдохнуть. Во многих случаях всего несколько минут могли оживить уставший ум.

Эксперты также хотят знать, могут ли повторные сеансы с собаками принести долговременные улучшения, например, что отслеживать снятие стресса в течение целых семестров, увидеть, накапливаются ли преимущества.

Также исследователи задаются вопросом, вызывают ли эти визиты дополнительные преимущества, такие как усиление мотивации или устойчивое мышление. Другим интересно, несколько коротких сеансов лучше одного длительного визита.

Отмечается, что нужны дальнейшие исследования, чтобы определить идеальный баланс для постоянного управления стрессом с помощью собак.

Ранее УНИАН рассказывал о 9 продуктах, которые снижают кортизол. Чтобы уменьшить стресс, эксперты посоветовали ограничить потребление таких продуктов: добавленный сахар, насыщенные жиры, кофеин, сильно обработанные продукты, алкоголь, трансжиры, красное мясо, жареная пища, закуски, такие как чипсы и печенье.

В то же время специалисты порекомендовали больше употреблять такой пищи, как темный шоколад, авокадо, бананы, шпинат.

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