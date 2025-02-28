В списке есть темный шоколад и бананы.

Специалисты определили продукты, которые помогают снизить уровень кортизола и бороться со стрессом, пишет verywellhealth.com со ссылкой на данный исследований.

"То, что вы едите, может повлиять на ваш уровень стресса. Как правило, полезные привычки питания, включающие много фруктов и овощей, постных белков, цельного зерна и полезных жиров, помогают вашему организму работать наилучшим образом", - говорится в публикации.

Отмечается, что хронический стресс и повышенный уровень кортизола могут повысить аппетит и привести к тяге к менее питательной и полезной. Некоторые продукты также могут усугубить стресс.

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Эксперты советуют ограничить потребление следующих продуктов: добавленный сахар, насыщенные жиры, кофеин, сильно обработанные продукты, алкоголь, трансжиры, красное мясо, жареная пища, закуски, такие как чипсы и печенье.

Продукты, снижающие кортизол - ТОП-9

Список же продуктов, которые наоборот рекомендуют включить в свой общий питательный рацион, чтобы помочь справиться со стрессом и сбалансировать уровень кортизола, содержит:

Темный шоколад. Богат антиоксидантами, которые защищают клетки от вызывающего повреждения окислительного стресса, дисбаланса полезных антиоксидантов и вредных молекул, известных как свободные радикалы.

Авокадо. Богаты магнием, который помогает организму справляться со стрессом и тревогой. Они также являются хорошим источником клетчатки, источником витамина B и содержат "хорошие" жиры".

Ферментированные продукты. Способствуют здоровью кишечника, поддерживая баланс бактерий в пищеварительной системе. Около 90% гормона и нейромедиатора серотонина, повышающего настроение, вырабатывается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поэтому здоровый кишечник важен для его производства. Серотонин также играет роль в реакции на стресс.

Бананы. Хороший источник магния, также содержат триптофан, который является незаменимой аминокислотой для производства серотонина. Диеты, богатые фруктами и овощами, связаны со многими преимуществами для здоровья, включая управление стрессом.

Шпинат. Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, а также фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов (такие как витамины A, C и E) могут помочь поддерживать здоровье мозга и уменьшать симптомы тревожности.

Зеленый чай. Богат антиоксидантами, которые помогают защищать от окислительного стресса.

Жирная рыба. Богата жирными кислотами омега-3, которые могут помочь уменьшить воспаление, поддержать здоровье мозга, способствовать ощущению спокойствия и могут помочь регулировать уровень кортизола.

Постная птица. Курица и индейка богаты витамином B, который может помочь поддержать надпочечники, улучшить работу мозга и контролировать гормоны стресса.

Яйца. Содержат белок, который необходим для восстановления мышц, иммунной функции и общего состояния здоровья. Помимо белка, яйца содержат необходимые витамины и минералы, включая витамины B12, B6 и фолат (B9), которые помогают поддерживать работу мозга и регулировать гормоны стресса. Наличие холина в яйцах также способствует когнитивному здоровью и регуляции настроения.

Напомним, ранее УНИАН назвал самые полезные закуски и соусы, которые улучшают уровень сахара в крови.

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